Франция заявила о готовности принять у Испании мигрантов с судна Aquarius
Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, дипломат обсудил ситуацию вокруг судна с испанским коллегой Жозепом Боррелем.
«Он подтвердил, что французские власти готовы поддержать Испанию, приняв пассажиров Aquarius, которые отвечают критериям права на убежище, после их проверки в Испании сотрудниками иммиграционного ведомства», — говорится в коммюнике.
Испанская сторона приняла предложение Франции, сообщили в МИД.
Ранее МИД Италии вызвал посла Франции из-за заявлений Парижа по ситуации с судном.
11 июня власти Италии отказались впускать в свой порт спасательное судно Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. В итоге его согласилась принять Испания.