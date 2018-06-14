Франция заявила о готовности принять у Испании мигрантов с судна Aquarius

Франция готова принять у себя мигрантов с судна Aquarius, которые отвечают критериям предоставления права на убежище. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, дипломат обсудил ситуацию вокруг судна с испанским коллегой Жозепом Боррелем.

«Он подтвердил, что французские власти готовы поддержать Испанию, приняв пассажиров Aquarius, которые отвечают критериям права на убежище, после их проверки в Испании сотрудниками иммиграционного ведомства», — говорится в коммюнике.

Испанская сторона приняла предложение Франции, сообщили в МИД.

Ранее МИД Италии вызвал посла Франции из-за заявлений Парижа по ситуации с судном.

11 июня власти Италии отказались впускать в свой порт спасательное судно Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов. В итоге его согласилась принять Испания.