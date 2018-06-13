Посол Франции вызван в МИД Италии после критики властями ситуации с судном мигрантов
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«После заявлений, прозвучавших вчера в Париже по поводу спасательного судна Aquarius, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал сегодня утром в министерство посла Французской Республики в Италии», — говорится в сообщении.
Ранее представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что лидер страны Эммануэль Макрон считает отказ Италии принять судно с мигрантами «циничным и безответственным». По его словам, президент Франции напомнил, что в случае бедствия ближайший берег принимает на себя ответственность за приём судна.
11 июня власти Италии отказались впускать в свой порт спасательное судно Aquarius, на борту которого находились 629 мигрантов. Судно согласилась принять Испания.