Италия отказалась впускать в свой порт судно с сотнями мигрантов

Власти Италии отказались впускать в свой порт спасательное судно Aquarius, на борту которого находятся 629 мигрантов.

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини направил срочное письмо правительству Мальты, предложив стране принять судно с мигрантами, но там ответили отказом.

В своём Twitter Сальвини указал, что данный шаг является ознаменованием новой политики Италии в отношении нелегальной миграции.

«Отныне Италия начинает говорить «нет» торговле людьми, «нет» бизнесу, связанному с незаконной миграцией. Моя цель — обеспечить мирную жизнь этих детей в Африке и мирную жизнь для наших детей в Италии», — написал он.

Da oggi anche l’Italia comincia a dire NO al traffico di esseri umani, NO al business dell’immigrazione clandestina. Il mio obiettivo è garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia. pic.twitter.com/3nLN7d4khC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 июня 2018 г.

По данным агентства, итальянские власти направили к кораблю катера с врачами, чтобы они могли помочь в случае необходимости.

В начале января в Германии заявили, что ЕС не справляется с преодолением миграционного кризиса.