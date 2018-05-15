Более 25 тысяч мигрантов прибыли в Европу по Средиземному морю с начала года

Международная организация по миграции (МОМ) сообщает, что с начала 2018 года более 25 тыс. беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю.

Как отмечается на сайте организации, за первые 19 недель года в Европу по морю прибыли 25 338 мигрантов и беженцев.

При этом примерно 41% от этого числа приняла Италия, около 38% — Греция и примерно 21% — Испания.

Уточняется, что за аналогичный период 2017 года в Европу прибыли более 54 тыс. мигрантов, а за первые 19 недель 2016 года — около 188 тыс.

В начале января в Германии заявили, что ЕС не справляется с преодолением миграционного кризиса.