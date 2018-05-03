Глава МИД Эстонии заявил, что Европа преодолела миграционный кризис

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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Европе удалось справиться с миграционным кризисом. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Благодаря совместным усилиям Европа преодолела кризис по миграционному вопросу, а Африка способна сдерживать миграцию. Мы уже достигли осязаемых результатов, но на этой стадии важно сфокусироваться на долгосрочных и устойчивых решениях, особенно на работе с исходными причинами миграции», — сказал он.

По словам министра, в концу 2017 года миграционный поток в Европу по сравнению с 2015 годом сократился в шесть раз.

«В качестве председателя мы фокусировались в ЕС на работе с исходными причинами миграции, предупреждении незаконной миграции, борьбе с контрабандой беженцев и торговлей людьми, а также обеспечении необходимых для работы в этих сферах средств», — добавил он.

Ранее стало известно, что Европейский союз выделит дополнительно €3,7 млрд на решение миграционного кризиса. 

В начале января в Германии заявили, что ЕС не справляется с преодолением миграционного кризиса. 

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