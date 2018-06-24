Глава МИД Италии заявил об угрозе раскола ЕС по миграционному вопросу

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Разногласия стран Евросоюза по миграционному вопросу могут привести к расколу сообщества, считает министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези.
Глава МИД Италии заявил об угрозе раскола ЕС по миграционному вопросу
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  • globallookpress.com

Как отметил дипломат в интервью Il Messaggero, в последнее время способность ЕС находить компромиссные решения существенно снизилась.

«Существует высокий риск раскола. Нынешние разногласия, сложность искать решения и работать вместе производят более разрушительный эффект, чем финансовый кризис сообщества 2012 года», — заявил Моаверо-Миланези.

Он отметил, что если государства блока начнут закрывать свои границы, то это ограничит свободу Шенгенской зоны.

Ранее официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что отсутствие общего решения по мигрантам приведёт к распаду ЕС.

24 июня в Брюсселе пройдёт неформальная встреча ЕС по миграции.

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