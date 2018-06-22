Во Франции считают, что отсутствие общего решения по мигрантам приведёт к распаду ЕС

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Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что Европа должна работать над общим проектом решения проблемы миграции для сохранения единства Евросоюза.
Во Франции считают, что отсутствие общего решения по мигрантам приведёт к распаду ЕС
  • РИА Новости

Об этом он рассказал Radio Classique.

Гриво заявил, что Европейский союз переживает худший кризис с момента его создания. 

«Европа должна работать над общим проектом решения по миграции, без которого она будет дезинтегрироваться», — считает политик.

Ранее Германия и Франция поддержали планы по укреплению внешних границ ЕС и усилению агентства по контролю за границами Frontex для противостояния нелегальной вторичной миграции.

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