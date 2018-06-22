Во Франции считают, что отсутствие общего решения по мигрантам приведёт к распаду ЕС
- РИА Новости
Об этом он рассказал Radio Classique.
Гриво заявил, что Европейский союз переживает худший кризис с момента его создания.
«Европа должна работать над общим проектом решения по миграции, без которого она будет дезинтегрироваться», — считает политик.
Ранее Германия и Франция поддержали планы по укреплению внешних границ ЕС и усилению агентства по контролю за границами Frontex для противостояния нелегальной вторичной миграции.