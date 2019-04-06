«Инфраструктура влияния»: Евросоюз намерен увеличить расходы на «продвижение демократии»

ЕС намерен увеличить почти на 20% расходы на «продвижение демократии и укрепление потенциала парламентов третьих стран». Такие данные, с которыми ознакомился RT, содержатся в дополнении к бюджету на 2020 год. Планируется, что финансирование пойдёт на программы подготовки «молодых политических лидеров» в ряде государств, включая Россию. Аналитики считают, что такое «продвижение демократии» — очередная попытка привить свою идеологию. Кроме того, по мнению экспертов, Евросоюз собирается вернуть былое влияние в странах, которые претендуют на вступление в блок: в частности, средства пойдут на укрепление отношений с Западными Балканами и Турцией.

Евросоюз увеличит в 2020 году расходы на программы по продвижению демократии. Как указывается в дополнении к бюджету на 2020 год, такое финансирование будет увеличено с €1 120 000 до €1 335 000.

Согласно документу, с которым ознакомился RT, выделенные средства должны будут пойти на покрытие расходов, связанных с «поддержкой демократии и укреплением потенциала парламентов третьих стран». Так, планируется, что такое финансирование пойдёт на программы подготовки «молодых политических лидеров» в ряде стран, включая Россию.

«Расходы на деятельность в поддержку посреднических усилий, а также на программы подготовки молодых политических лидеров из стран ЕС и государств расширенного европейского соседства, в том числе Магриба, Восточной Европы и России, а также государств-участников палестино-израильского диалога и других стран, которые были определены в качестве приоритетных Группой по поддержке демократии и координации выборов», — указывается в дополнении к бюджету на 2020 финансовый год.

Кроме того, предусмотрены расходы, связанные с «укреплением отношений» между Европарламентом и выбранными демократическим путём национальными парламентами третьих стран, а также с государствами, которые находятся «на пути вступления в ЕС», в частности, Западные Балканы и Турция.

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«Расходы на программы обмена информацией и сотрудничества между Европейским парламентом и парламентами стран, готовящихся к вступлению в ЕС, в частности западнобалканских стран и Турции», — говорится в документе.

В данную графу бюджета также включены средства на организацию премии имени Сахарова.

Напомним, что Евросоюз не в первый раз выделяет средства на Россию. Так, на 2019 год Евросоюз предусмотрел выделение почти €6 млн на поддержку «организаций гражданского общества», а также активистов, «защищающих» демократию в России.

Как подчеркнул в разговоре с RT замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, такое «продвижение демократии» в России является очередной попыткой привить свою идеологию, чем западные страны привыкли заниматься на протяжении долгого времени.

«Что касается таких стран, как Россия, которая тоже попала в список государств, в которых необходимо заниматься строительством демократии, готовить молодых политических лидеров и проводить подобного рода работу, то это попытка встроиться в американский мейнстрим по насаждению той идеологии, которая принята в странах Запада», — отметил он.

«Европа испытывает системный кризис»

По словам заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никиты Данюка, увеличение финансирования подобных программ говорит о том, что ЕС хочет вернуть былое влияние в странах — кандидатах на вступление в Евросоюз.

«Мы видим что Европа, которая сама испытывает системный кризис, столкнулась с тем, что её до недавнего времени эффективная политика мягкой силы в отношении стран, которые тянутся к Европе, стала сдавать обороты, поэтому им необходимо нарастить былое влияние на политические, культурные и экономические процессы в тех странах», — подчеркнул эксперт.

В то же время он также отметил, что такая сумма вряд ли сможет кардинально повлиять на отношения между Евросоюзом и странами Западных Балкан, а также Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Murad Sezer

«Как мы видим, в последнее время отношения между Европой и Турцией не ладятся. Естественно, это сказывается и на политической коммуникации, поэтому для того, чтобы её восстановить, опять делается упор на подобного рода мягкую силу. То же самое касается и Балкан. Здесь хотят подготовить элиту, которая в будущем стала бы частью брюссельской бюрократии», — заключил он.

В случае с Турцией разговоры о её евроинтеграции начались ещё в 1963 году, когда республика подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (ЕЭС). Однако заявку на вступление в Евросоюз Анкара подала только в 1987 году, а сами переговоры начались в 2005 году. При этом в 2018 году турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС затягивает процесс вступления Турции в союз. Отмечается, что Эрдоган не исключил возможности проведения в Турции референдума по вопросу вступления в ЕС.

В то же время в Еврокомиссии заявили о регрессе Турции в процессе вступления в ЕС. Согласно опубликованному ЕК докладу, это связано с нарушением страной базовых ценностей объединения. Отмечается, что, в частности, Турция сделала «серьёзный откат в вопросах верховенства закона, свободы слова и независимости судебной системы». Согласно документу, в нынешних условиях ЕС не планирует рассматривать новые шаги по вступлению Турции в объединение.

«Создание инфраструктуры влияния»

По мнению директора Института инструментов политического анализа, профессора Высшей школы экономики Александра Шпунта, подобные программы являются стандартной практикой, и такие расходы постоянно расширяются. В то же время выбор стран Магриба в качестве объекта, где следует «продвигать демократию», говорит о том, что ЕС пытается изменить ситуацию в странах, к которой во многом привели действиях самих европейских государств.

Anti-government protesters celebrate after a senior army general addressed the crowd inside Tahrir Square in Cairo February 10, 2011

Reuters

© Dylan Martinez

«К сожалению, европейцы сначала эти процессы до известной степени инспирировали, не разобравшись, что стоит за этим. Им казалось, что это демократический протест, а оказалось, что это просто исламские революции, в частности, как это было в Египте», — отметил эксперт.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, отметил, что «продвижение демократии» для ЕС стало инструментом «нового колониализма».

«За последние десятилетие продвижение демократии — это тема, сама формулировка, инструмент нового колониализма, то есть это распространение своего политического, иногда военного, всегда экономического влияния, и обеспечение своих интересов на территории других стран вот такими методами, которые выглядят как гуманитарные инициативы, как инициативы просвещенческие, но на самом деле представляют собой просто механизм создания инфраструктуры влияния, сети агентов влияния, сети их финансирования для достижения своих целей. Это связано с такими направлениями, как страны Магриба, которые интересны Франции, поскольку там её бывшие колонии и оттуда огромное количество беженцев во Франции», — заявил RT Асафов.

Напомним, что в ЕС уже неоднократно говорили о необходимости расширить своё влияние в странах, где проходила «арабская весна». Так, ранее в Европарламенте выражали обеспокоенность тем, что, «несмотря на значительные политические и финансовые инвестиции», ЕС не удалось обрести влияние на Ближнем Востоке и в Северной Африке.