Эрдоган заявил, что ЕС затягивает процесс вступления Турции в союз

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС затягивает процесс вступления Турции в союз, сообщает CNN Turk.
Эрдоган заявил, что ЕС затягивает процесс вступления Турции в союз
  • Reuters

Отмечается, что Эрдоган не исключил возможности проведения в Турции референдума по вопросу вступления в ЕС.

«Скорее бы это (ситуация со вступлением Турции в ЕС. — RT) дошло до конца, чтобы мы уже могли определить своё направление. Они по-прежнему затягивают дело. Членами ЕС стали страны, которые нельзя даже сравнивать с нами… Если дальше следовать такой логике, то нам остаётся относительно ЕС обратиться к нашим 81 млн (населения. — RT), и посмотрим, что они скажут», — сообщил президент Турции.

Ранее Эрдоган заявил, что отношения Анкары и большинства стран Европейского союза могут улучшиться.

В апреле в Еврокомиссии заявили о регрессе в процессе вступления Турции в ЕС. 

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