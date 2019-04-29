«Запрос на социальную справедливость»: как выборы в Испании могут повлиять на политический курс страны

Социалистическая рабочая партия Испании выиграла досрочные парламентские выборы и получила более 35% мандатов в конгрессе депутатов. Она увеличила своё присутствие почти на 10%. Правящая Народная партия уступила позиции, и теперь социалистам надо создать коалицию, чтобы утвердить своё положение. Также впервые за 40 лет в народное собрание прошли ультраправые. Как отмечают аналитики, победа Испанской социалистической рабочей партии свидетельствует о недовольстве населения как Брюсселем, так и политикой, проводимой Народной партией и бывшим премьером Мариано Рахоем.

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) одержала победу на досрочных парламентских выборах в стране. ИСРП получает 123 мандата из 350 в конгрессе депутатов после проверки 99,99% протоколов. Об этом говорится на сайте МВД королевства. До этого у социалистов было 85 мест.

Второе место заняла Народная партия — 66 мандатов. Напомним, эта политическая сила победила на досрочных выборах 2016 года с результатом в 137 мест.

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Третью строчку традиционно заняла центристская партия «Граждане» с 57 мандатами.

Не обошлось и без сенсаций: впервые за 40 лет ультраправая политическая сила входит в парламент — национально-консервативная партия VOX получит 24 места и станет пятой по величине.

Ещё до обнародования итоговых результатов выборов лидер социалистов и премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о готовности начать переговоры с другими партиями о формировании правительства.

«С нашей прогрессивной позиции мы готовы протянуть руку всем политическим силам, которые уважают Конституцию. Мы не будем ставить санитарные кордоны. Единственное условие, которые мы будем ставить, — уважать Конституцию, стремиться к социальной справедливости, нормальному сосуществованию в обществе и политической чистоте», — сказал он.

Санчес также пообещал сформировать «проевропейское правительство».

«Мы направили сообщение Европе и остальному миру. Можно победить авторитаризм и регресс», — приводит ТАСС слова главы кабмина.

Ранее сообщалось, что решение о досрочных парламентских выборах было принято в связи с отказом нижней палаты парламента Испании поддерживатьпредложенный правительством проект госбюджета на текущий год.

Лидер Социалистической рабочей партии Испании Педро Санчес

Reuters

© Rafael Marchante

Напомним, в июне 2018 года лидер ИСРП вступил в должность премьер-министра королевства, его кандидатуру поддержали 180 депутатов из 350.

До этого испанский парламент отказал в доверии правительству страны во главе с Мариано Рахоем из-за «дела Гюртель», в котором расследовались случаи коррупции в рядах Народной партии. Тогда же был осуждён её казначей Луис Барсенас.

«Народ устал»

Заявляя о готовности сформировать новое правительство по принципу «чистоты политики», Санчес намекает на то, что прошлое было «политически грязным», считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Нынешнюю популярность ИСРП и её победу можно объяснить в том числе и тем, что народ Испании устал от «грязной политики» Народной партии, связанной с коррупционными махинациями, сомнительными аферами. Часть электората этой оппозиционной политической силы правоцентристского толка перешла к социалистам», — отметил Швейцер в беседе с RT.

Эксперт также сообщил, что за Испанскую социалистическую рабочую партию выступает народ — преимущественно средний класс.

«Социалисты будут проводить ряд реформ, в том числе в пенсионной системе, в вопросе заработков, инвестиций. Однако их реализация будет зависеть от общемировой политической конъюнктуры», — констатировал Швейцер.

Митингующие с символикой Испанской социалистической рабочей партии

Reuters

© Sergio Perez

Как отмечает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, народ поддержал ИСРП, так как испанцы хотят перемен — страна оказалась в трудном экономическом положении в результате мирового кризиса, последствия которого наблюдаются до сих пор.

«Популярность социалистов связана с запросом на социальную справедливость в Испании после экономического кризиса 2008 года. Страна очень сильно пострадала в результате этого процесса, что и стало одним из факторов прихода Испанской социалистической рабочей партии к власти и её победы на выборах», — заявил Шаповалов в разговоре с RT.

«Поправение» Европы в настоящее время — процесс более чем очевидный, считает эксперт.

В последнее время в ряде европейских стран правые силы получают всё большую поддержку населения: в Италии набирает популярность партия «Лига Севера», в Германии — «Альтернатива для Германии», во Франции растёт поддержка консервативной партии «Национальный фронт» во главе с Марин Ле Пен. Эксперт также добавил, что миграционные процессы играют в этой тенденции ключевую роль.

«Причиной того, что Европа становится более правой, а политический ландшафт в значительной части европейских государств изменился, стал миграционный кризис, который коснулся в том числе и Испании», — сообщил Шаповалов.

«Создать баланс в правительстве»

Несмотря на то что Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы, она не смогла получить абсолютное большинство в парламенте. Поэтому для формирования кабинета министров ИСРП придётся объединяться с другими политическими силами.

Один из возможных союзников социалистов — левая партия «Подемос», получившая 42 кресла в парламенте. Её лидер Пабло Иглесиас заявил о своей готовности пойти на переговоры в вопросе формирования правительства. В то же время в центристской партии «Граждане» заявили, что не будут заключать соглашений с ИСРП.

Лидер левой партии «Подемос» Пабло Иглесиас

Reuters

© Rafael Marchante

«Надо быть искренними. У (лидера ИСРП Педро) Санчеса уже есть правительство с (лидером левой коалиции Unidas Podemos Пабло) Иглесиасом и поддержкой националистов», — приводит РИА Новости слова одной из лидеров центристов Инесы Арримадас.

Вероятность того, что именно «Подемос» станет главным союзником социалистов, велика, считает Владимир Швейцер. По его мнению, это обеспечило бы ИСРП определённый запас прочности.

«Однако, если Испанская социалистическая рабочая партия воссоединится с этой политической силой, в таком случае будет резкий перекос влево. Поэтому Санчесу потребуется поддержка и других партий, чтобы создать некий баланс в правительстве.

Вероятно, ИСРП будет искать себе союзников также и среди региональных партий, в том числе в Каталонии, с которой у социалистов неплохие отношения, так как они выступают за расширение прав каталонцев», — отметил Швейцер.

Он также добавил, что партнёрство с либералами будет более опасным для Испанской социалистической рабочей партии, так как уже на следующих выборах они могут перетянуть голоса ИСРП на свою сторону.

Отношения с Россией

Как отмечают аналитики, победа социалистов в Испании может повлиять на дальнейшие связи между Москвой и Мадридом. Ещё в феврале Санчес заявлял о необходимости восстановить полноценное участие России в работе Совета Европы (СЕ).

«Принципиально найти пути, которые позволят полноценное участие Российской Федерации в Совете Европы, которые бы позволили, чтобы все члены пользовались своими правами и выполняли обязательства», — отметил премьер-министр Испании в ходе своего выступления в комитете министров СЕ в Страсбурге.

Он также выступил за доступность всех институтов и механизмов международной организации на территории всех стран — членов СЕ. По мнению Санчеса, это даст гражданам данных государств «возможность обращаться в Европейский суд по правам человека, если исчерпаны все судебные внутренние институты».

Совет Европы

© FREDERICK FLORIN / AFP

По мнению Владимира Швейцера, испанская сторона больше склонна к сотрудничеству с РФ, чем многие другие страны ЕС.

«В Испании считают, что Россия должна быть представлена абсолютно во всех международных организациях, так как это крупная и важная держава. Мадрид поддерживает Россию и по Ближнему Востоку», — заявил эксперт.

Швейцер также добавил, что российско-испанские отношения по государственной линии останутся партнёрскими.

«При новом правительстве тенденция сохранится — взаимодействие будет проходить в таких сферах, как туризм, культура, а также в области экономики и торговли», — констатировал эксперт.

Подобную позицию разделяет и Владимир Шаповалов.

«Испанские политики будут демонстрировать лояльное отношение к России. Между Москвой и Мадридом нет никаких противоречий — стороны всегда были партнёрами», — отметил эксперт.