Победившая на выборах в Испании ИСРП готова начать переговоры о формировании правительства

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которая выиграла досрочные парламентские выборы в стране, Педро Санчес заявил о готовности начать переговоры о формировании правительства.

Об этом сообщает РИА Новости.

«С нашей прогрессивной позиции мы готовы протянуть руку всем политическим силам, которые уважают Конституцию. Мы не будем ставить санитарные кордоны, единственное условие, которые мы будем ставить, — уважать Конституцию, стремиться к социальной справедливости, нормальному сосуществованию в обществе и политической чистоте», — сказал он.

Как указывать агентство, ИСРП по итогам обработки 99,7% бюллетеней получает 123 мандата в нижней палате парламента страны из 350. Для утверждения в конгрессе премьера необходимо заручиться поддержкой 176 депутатов.

Голосование на досрочных выборах в Генеральные кортесы (парламент) прошло в Испании 28 апреля.