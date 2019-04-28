Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент Испании
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После проверки 26,25% голосов социалисты набирают 29,7%, что обеспечивает им 128 мест в парламенте из 350.
За правую Народную партию проголосовали, по предварительным данным, 16,8% (66 мест).
За центристскую партию «Граждане» — 13,8% (50 мест), за левую коалицию Unidas Podemos — 13,9% (38 мест).
В парламент также впервые проходит крайне правая партия VOX, которая набирает 9,3% (23 места).
Голосование на досрочных выборах в Генеральные кортесы (парламент) прошло в Испании 28 апреля.