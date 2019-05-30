Европейское колебание: с чем связана тревожность инвесторов на биржах ЕС

С начала недели фондовые индексы Европы снижаются вместе с курсом нацвалюты региона. Среди основных поводов для беспокойства инвесторов эксперты называют не только обострение торговой войны, но и политические потрясения внутри ЕС. В частности, аналитики отмечают усиление позиций евроскептиков на выборах в Европарламент, уход Терезы Мэй с поста премьер-министра Великобритании, а также возможный штраф Италии в размере €3 млрд за слишком высокий госдолг. Как может измениться динамика евро на мировом рынке — в материале RT.

С начала недели непрерывное падение котировок на фондовых рынках Европы сопровождается заметным ослаблением евро к доллару США. Так, с 27 мая соответствующий курс опустился на 0,5% — до $1,11 за евро.

По словам опрошенных RT аналитиков, одной из главных причин негативной динамики на биржах стали опасения мировых инвесторов по поводу обострения торговой войны США с КНР. 10 мая Штаты повысили пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд и пригрозили дополнительно обложить тарифами продукцию на $300 млрд. Пекин, в свою очередь, объявил о введении ответных пошлин объёмом $60 млрд с 1 июня, после чего американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с китайским гигантом Huawei.

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Между тем, как отмечают аналитики, финансовых игроков европейского рынка всерьёз озадачили и политические потрясения внутри ЕС. В частности, инвесторы негативно отреагировали на сообщения о планах Еврокомиссии оштрафовать Италию в связи с высоким уровнем госдолга страны. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Еврокомиссия снова говорит, что бюджетная политика Италии, подразумевающая увеличение госдолга при сохранении масштабного бюджетного дефицита, приводит лишь к ухудшению экономической ситуации в стране. Также Еврокомиссия подаёт сигнал, что в отношении Италии могут быть применены штрафные санкции в размере €3 млрд, если страна продолжит следовать данному «деструктивному» курсу», — рассказал Покатович.

Правила Евросоюза устанавливают уровень госдолга стран — членов объединения не выше 60% ВВП. В то же время, согласно подсчётам Евростата, в 2018 году объём задолженности Италии более чем в два раза превысил лимит и составил 132,2%.

По мнению экспертов, давление Брюсселя на Италию только усиливает страхи инвесторов по поводу замедления экономики всего Европейского региона. Более того, негативным сигналом для игроков рынка стали опубликованные 23 мая данные по деловой активности в еврозоне. Как пояснил в интервью RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, представленная статистика оказалась хуже прогнозов экспертов.

Так, в мае индекс PMI еврозоны в производственном секторе опустился до 47,7 пункта (против ожидаемых 48,1), а индикатор сферы услуг снизился до 52,5 пункта, хотя экономисты прогнозировали рост показателя до 53 пунктов. Соответствующие данные представлены в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Помимо этого, как отметил Вадим Иосуб, майский индикатор делового климата региона также опустился до уровня 0,3 пункта, тогда как рынки ожидали отметки 0,4 пункта.

Любопытно, что турбулентность на торговых площадках ЕС также усилили и неоднозначные результаты выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом в разговоре с RT рассказал главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров. Согласно предварительным итогам голосования, традиционно доминирующие центристские партии утратили большинство, в то время как евроскептики, напротив, смогли незначительно укрепить свои позиции и одержали победу во Франции, в Италии, Великобритании, Венгрии и Польше.

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Так, во многом определявшие прежнюю политику ЕС две крупнейшие центристские фракции — Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов — возьмут только 329 мест в парламенте из 751, хотя до этого обоим объединениям принадлежал 401 мандат. В то же время евроскептики, напротив, увеличат количество мест с 78 до 114. Соответствующие данные представлены на официальном сайте ЕП.

Как отметил Дмитрий Александров, хотя евроскептики по-прежнему не будут иметь большинства в парламенте, симпатии к ним растут во многих странах ЕС, что также настораживает инвесторов в условиях общего ослабления европейской экономики.

Примечательно, что дополнительным поводом для волнения рынков также могло послужить и недавнее заявление Терезы Мэй об уходе с поста премьер-министра Великобритании. По словам эксперта компании «Международный финансовый центр» Владимира Рожанковского, отставка главы правительства страны приведёт к обострению неопределённости по поводу брексита и создаст дополнительные риски для инвесторов.

В целом, как отмечают опрошенные RT аналитики, на фоне торговых войн, растущей напряжённости внутри ЕС и замедления экономики региона европейская валюта в ближайшее время продолжит дешеветь на мировых рынках. Так, например, согласно прогнозу Вадима Иосуба, в течение следующих нескольких месяцев соответствующий курс может упасть ниже отметки $1,1 за евро и опуститься в диапазон $1,08—1,09.