Законный метод: сможет ли американский суд защитить Huawei от властей США

Huawei в среду, 29 мая, обратилась в американский суд с просьбой рассмотреть в упрощённом порядке свой иск против официального Вашингтона. Китайский производитель настаивает, что запрет американским компаниям сотрудничать с предприятиями, использующими устройства Huawei, нарушает Конституцию США. Эксперты полагают, что суд вряд ли встанет на сторону технологического гиганта из Китая, поскольку Пекин сегодня рассматривается Соединёнными Штатами как основной противник в торговой сфере.

В среду, 29 мая, Huawei обратилась в американский суд с требованием рассмотреть в упрощённом порядке свой иск против властей США. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования призвал правительство Соединённых Штатов прекратить кампанию против Huawei. «Политики США используют мощь всей страны для преследования частной компании. Это ненормально. Подобное практически не происходило в истории», — отмечается в заявлении директора Huawei по юридическим вопросам Сун Люпин, размещённом на официальном сайте компании.

Сун Люпин также заявил, что Вашингтон не представил доказательств угрозы информационной безопасности, которую якобы создаёт продукция Huawei.

Напомним, в марте компания Huawei подала иск в федеральный суд США, обвиняя власти Соединённых Штатов в принятии антиконституционного закона. Речь идёт о разделе 889 «Закона о полномочиях в области национальной обороны» (National Defense Authorization Act), который запрещает федеральным органам США использовать продукцию Huawei и сотрудничать с предприятиями — пользователями устройств китайской компании.

После запрета в Соединённых Штатах Huawei подверглась серьёзному давлению на мировом рынке. Как сообщило в декабре агентство Kyodo, правительство Японии запретило Huawei и ZTE получать государственные контракты и участвовать в госзакупках на территории страны.

Кроме того, некоторые европейские страны, в том числе Германия, Франция и Польша, поставили под вопрос участие компании в строительстве сетей 5G.

Главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров полагает, что вероятность победы Huawei в американском суде крайне низка.

«Американский суд вряд ли войдёт в конфликт с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти страны, защищая основного на сегодняшний день торгового противника США — Китай», — отметил в разговоре с RT Александров.

Чёрный список

Противостояние Huawei и Вашингтона получило новое развитие в мае, когда власти США ещё больше ограничили возможности компании сотрудничать с американскими партнёрами. 15 мая Министерство торговли США внесло Huawei и связанные с компанией юридические лица в чёрный список Бюро промышленности и безопасности. В министерстве пришли к выводу, что китайская компания вовлечена в деятельность, противоречащую национальной безопасности и интересам внешней политики. Об этом говорилось в сообщении ведомства.

В результате американским производителям, которые продают Huawei оборудование, потребуется получить специальную лицензию Бюро промышленности и безопасности.

Впрочем, спустя пять дней Министерство торговли слегка ослабило давление на Huawei и сообщило, что будет выдавать временные лицензии компаниям, имеющим деловые контакты с Huawei, чтобы избежать сбоев в работе уже существующих коммуникационных сетей и оборудования. Лицензии начали действовать с 20 мая, они рассчитаны на 90 дней.

Начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян считает, что, ограничивая доступ Huawei к американским технологиям, Вашингтон пытается вытеснить опасного конкурента с мировых рынков.

«Huawei фактически главная угроза для Apple в том, что касается продажи смартфонов и различных гаджетов. Китайская компания вкладывает в НИОКР гораздо больше своего американского конкурента, и линейка продуктов у неё шире», — отметил Нарек Авакян.

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Американские компании серьёзно отнеслись к появлению Huawei в чёрном списке. Несмотря на отсрочку, некоторые из них уже решили прекратить сотрудничество с китайской компанией. Одной из первых стала корпорация Google, сообщило агентство Reuters.

В результате такого решения Huawei может потерять доступ к программному обеспечению Google. Например, смартфоны китайской компании не смогут получать обновления мобильной операционной системы Android. Кроме того, на новые гаджеты Huawei не получится установить программы американской корпорации — магазин приложений Google Play или электронную почту Gmail.

Нарек Авакян подчеркнул, что стратегически политика Вашингтона может нанести урон интересам США.

«Технологичные гиганты не из Соединённых Штатов совместными усилиями могут создать собственные аналоги американского программного обеспечения и элементной базы. Кроме того, не стоит забывать и об интересах компаний США в Китае. К примеру, Apple до 30% своей выручки получает именно на китайском рынке, Alphabet уже много лет пытается выйти на интернет-рынок КНР, а General Motors производит на совместных предприятиях в Китае порядка 2 млн автомобилей в год», — пояснил Авакян.