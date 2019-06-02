Меркель заявила о планах сохранить коалицию после отставки лидера СДПГ
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«Для правительства я хочу сказать: мы продолжим правительственную работу — со всей серьёзностью и осознанием большой ответственности», — приводит заявление канцлера Bild.
Меркель подчеркнула, что такое решение необходимо в условиях текущих проблем в Германии и во всей Европе.
Она также выразила благодарность Налес за совместную работу и охарактеризовала её как «социал-демократа до глубины души».
Ранее Андреа Налес объявила о своей отставке в связи с отсутствием достаточной поддержки для выполнения обязанностей.
Глава Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов в беседе с RT назвал данный шаг консолидированным решением управления партии.