Меркель заявила о планах сохранить коалицию после отставки лидера СДПГ

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правящая коалиция продолжит работу после отставки лидера Социал-демократической партии Германии Андреа Налес с поста главы фракции в бундестаге.
Меркель заявила о планах сохранить коалицию после отставки лидера СДПГ
  • ©Britta Pedersen/dpa
  • globallookpress.com

«Для правительства я хочу сказать: мы продолжим правительственную работу — со всей серьёзностью и осознанием большой ответственности», — приводит заявление канцлера Bild.

Меркель подчеркнула, что такое решение необходимо в условиях текущих проблем в Германии и во всей Европе.

Она также выразила благодарность Налес за совместную работу и охарактеризовала её как «социал-демократа до глубины души».

Ранее Андреа Налес объявила о своей отставке в связи с отсутствием достаточной поддержки для выполнения обязанностей.

Глава Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов в беседе с RT назвал данный шаг консолидированным решением управления партии.

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