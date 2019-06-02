Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Короткая ссылка
RT
Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление политика.

«В последние недели публично оспаривался вопрос, имею ли я необходимую поддержку, поэтому я захотела ясности и получила эту ясность на неделе. Обсуждение в группе и многочисленные отзывы продемонстрировали, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», — говорится в сообщении Налес.

Она пожелала удачи своим преемникам и выразила надежду, что члены партии сохранят единство и благоразумие.

Ранее бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно в связи с растущим недовольством избирателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить