Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку
- AFP
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Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление политика.
«В последние недели публично оспаривался вопрос, имею ли я необходимую поддержку, поэтому я захотела ясности и получила эту ясность на неделе. Обсуждение в группе и многочисленные отзывы продемонстрировали, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», — говорится в сообщении Налес.
Она пожелала удачи своим преемникам и выразила надежду, что члены партии сохранят единство и благоразумие.
Ранее бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно в связи с растущим недовольством избирателей.