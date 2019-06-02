Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление политика.

«В последние недели публично оспаривался вопрос, имею ли я необходимую поддержку, поэтому я захотела ясности и получила эту ясность на неделе. Обсуждение в группе и многочисленные отзывы продемонстрировали, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», — говорится в сообщении Налес.

Она пожелала удачи своим преемникам и выразила надежду, что члены партии сохранят единство и благоразумие.

Ранее бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль предположил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может покинуть свой пост досрочно в связи с растущим недовольством избирателей.