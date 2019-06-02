Эксперт прокомментировал заявление лидера СДПГ об отставке
- ©Kay Nietfeld/dpa
- globallookpress.com
«Уход в отставку объективен. Идёт смена руководства народных партий, они требуют обновления. Тем не менее Налес не удалось вывести партию из кризиса. Ей особенно нечем похвастаться и записать себе в плюс какие-то достижения. Её очень жёстко критикует молодёжное крыло партии. Стоит отметить, что Налес долго держалась за своё место и не собиралась его отпускать. Но, видимо, это консолидированное решение управления партии, а не её личное», — сказал он.
Эксперт также поделился предположениями о том, кто может занять место лидера социал-демократов.
«Во-первых, претендует бывший председатель партии Мартин Шульц. Как я понимаю, он опять готов войти в ту же реку. Посмотрим, насколько это будет успешно. Других явных кандидатов на этот пост я пока не вижу», — считает Белов.
Ранее Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в Бундестаге.