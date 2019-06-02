Эксперт прокомментировал заявление лидера СДПГ об отставке

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Анна Лушникова
Руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов прокомментировал RT решение председателя Социал-демократической партии Германии Андреа Налес уйти в отставку с поста лидера партии и главы фракции в Бундестаге.
Эксперт прокомментировал заявление лидера СДПГ об отставке
  • ©Kay Nietfeld/dpa
  • globallookpress.com

«Уход в отставку объективен. Идёт смена руководства народных партий, они требуют обновления. Тем не менее Налес не удалось вывести партию из кризиса. Ей особенно нечем похвастаться и записать себе в плюс какие-то достижения. Её очень жёстко критикует молодёжное крыло партии. Стоит отметить, что Налес долго держалась за своё место и не собиралась его отпускать. Но, видимо, это консолидированное решение управления партии, а не её личное», — сказал он.

Эксперт также поделился предположениями о том, кто может занять место лидера социал-демократов.

«Во-первых, претендует бывший председатель партии Мартин Шульц. Как я понимаю, он опять готов войти в ту же реку. Посмотрим, насколько это будет успешно. Других явных кандидатов на этот пост я пока не вижу», — считает Белов.

Ранее Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в Бундестаге.

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