Первая женщина на посту: Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером Австрии

Короткая ссылка
Сергей Гусаров
Временным канцлером Австрии назначена председатель Конституционного суда страны Бригитте Бирляйн. Она будет руководить переходным правительством до досрочных выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года. Бирляйн стала первой женщиной в истории государства, назначенной на эту должность. Такому решению предшествовал крупный политический кризис, в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, а затем в отставку было отправлено правительство во главе с Себастьяном Курцем. Сам Курц рассчитывает вернуться на должность канцлера по итогам предстоящих выборов.
Первая женщина на посту: Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером Австрии
  • Reuters
  • © Lisi Niesner

Председатель австрийского Конституционного суда Бригитте Бирляйн назначена на должность временного канцлера республики. Соответствующее решение принял федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, о чём сообщила его канцелярия.

Бирляйн будет руководить переходным правительством страны до досрочных выборов в парламент — они состоятся в сентябре 2019 года. Ей предстоит сформировать кабинет министров, который должен будет одобрить федеральный президент. Примечательно, что 69-летняя Бирляйн стала первой в истории Австрии женщиной-канцлером.

Бирляйн родилась в Вене в 1949 году. Изучала право в Венском университете, в 1971 году получила докторскую степень. За время карьеры она работала прокурором, занимала должности в Министерстве юстиции и была помощником генпрокурора. С 2003 года она занимала должность заместителя председателя Конституционного суда Австрии, а в феврале 2018-го возглавила это учреждение.

Также по теме
«Беспрецедентный случай»: парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Себастьяна Курца
Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Такое решение в стране было принято впервые со...

К настоящему времени Бирляйн выбрала кандидатов на должности вице-канцлера и главы МИД. Так, бывший председатель Административного суда Австрии Клеменс Яблонер должен стать вице-канцлером и министром юстиции, а министром иностранных дел будет назначен посол Александер Шалленберг.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с 32-летним канцлером Себастьяном Курцем. Накануне парламент вынес правительству вотум недоверия в связи со скандалом, фигурантом которого стал вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Отправленные в отставку министры должны были исполнять свои обязанности до назначения нового правительства, однако канцлер Курц отказался последовать их примеру. В результате обязанности канцлера до назначения Бирляйн исполнял министр финансов и вице-канцлер Хартвиг Лёгер.

Сам Курц заявил, что назначенная временным канцлером Бирляйн сможет обеспечить стабильное управление в течение предстоящих месяцев вплоть до выборов.

«Бригитте Бирляйн — чрезвычайно компетентный, опытный и честный человек. В течение следующих месяцев она обеспечит стабильное управление в Австрии, и, конечно, мы окажем ей в этом максимальную поддержку», — написал экс-канцлер в Twitter.

Вместе с тем ранее Курц выразил намерение вернуться к работе канцлера по итогам выборов в сентябре. В интервью газете Kronen Zeitung он заявил, что надеется получить соответствующий шанс.

«Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый состав парламента, и я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь», — приводит издание слова Курца.

Напомним, что Курц стал самым молодым за всю историю Австрии канцлером в 2017 году. При этом срок его работы на этом посту был рекордно коротким и составил 525 дней.

«Ловушка» для вице-канцлера

Скандал вокруг вице-премьера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе начался за неделю до выборов в Европарламент. Ряд крупных немецких СМИ опубликовали материалы, из которых следовало, что Штрахе обсуждал возможность приобретения неких медиаактивов для оказания влияния на парламентские выборы 2017 года.

В публикациях отмечалось, что созданная вокруг вице-премьера Австрии ситуация оказалась «ловушкой» для Штрахе, который является членом Австрийской партии свободы, выступающей за нормализацию отношений с Россией и последующую отмену санкций. Сам Штрахе охарактеризовал произошедшее как «политическое убийство».

Также по теме
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе «Попытка политического убийства»: вице-канцлер Австрии подал в отставку
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе намерен уйти с поста из-за скандального видео, на котором он якобы обсуждает тайные...

Позднее издание Kronen Zeitung опубликовало подробности инцидента с участием Штрахе со ссылкой на собственные источники. По информации газеты, австрийский вице-канцлер стал жертвой целой «операции», которую спланировали как минимум четыре человека.

По информации издания, основным мотивом их действий стала неприязнь к деятельности Австрийской партии свободы. Собеседником вице-канцлера в «ловушке» стала мнимая племянница российского олигарха, роль которой, по данным Kronen Zeitung, исполнила боснийская студентка. Издание отмечает, что её гонорар составил около €7 тыс. в день.

Её встреча со Штрахе состоялась на вилле, оборудованной множеством жучков. Как пишет Kronen Zeitung, бывшему вице-канцлеру пытались развязать язык при помощи алкоголя и «других одурманивающих веществ».

По информации издания, на «операцию» организаторы потратили около €400 тыс., однако покупателей на полученную запись за желаемую ими сумму €1,5—2 млн не нашлось, и материалы якобы продали за €600 тыс.

В России ситуацию вокруг правительства Австрии назвали внутренним делом страны. Как заявил 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, произошедший казус не может иметь никакого отношения к России.

«Мы надеемся, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений», — приводит РИА Новости фрагмент заявления Пескова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить