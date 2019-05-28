Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов
«Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить работу для страны в качестве федерального канцлера. Я хочу продолжить наш путь», — приводит слова Курца Kronen Zeitung.
27 мая Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству республики.
Это стало следствием правительственного кризиса в стране.
28 мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен освободил правительство от исполнения обязанностей.
Временно исполняющим обязанности канцлера станет министр финансов страны Хартвиг Лёгер.