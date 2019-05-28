Курц надеется вновь стать канцлером Австрии после досрочных выборов

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц, правительство которого накануне было отправлено в отставку, надеется вновь возглавить кабмин республики по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента страны), которые пройдут в сентябре.

«Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый парламент, и я, разумеется, надеюсь, что получу возможность продолжить работу для страны в качестве федерального канцлера. Я хочу продолжить наш путь», — приводит слова Курца Kronen Zeitung. 27 мая Национальный совет Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и правительству республики. Это стало следствием правительственного кризиса в стране. 28 мая президент Австрии Александр Ван дер Беллен освободил правительство от исполнения обязанностей. Временно исполняющим обязанности канцлера станет министр финансов страны Хартвиг Лёгер.