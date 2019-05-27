Курц прокомментировал решение парламента вынести ему вотум недоверия

Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал решение Национального совета вынести ему и правительству республики вотум недоверия.

«После голосования за отстранение в парламенте я позвонил президенту (Александру Ван дер Беллену. — RT) и заверил его, что мы готовы к беспрепятственной передаче и поддержим переходное правительство, независимо от того, кого он выберет, потому что речь идёт не обо мне, не о нас, а об Австрийской Республике», — сказал Курц в ходе встречи со сторонниками консервативной Австрийской народной партии. Его слова приводит ТАСС.

Ранее парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу и правительству республики.