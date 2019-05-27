Курц прокомментировал решение парламента вынести ему вотум недоверия

Короткая ссылка
Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал решение Национального совета вынести ему и правительству республики вотум недоверия.
Курц прокомментировал решение парламента вынести ему вотум недоверия
  • ©EIBNER/EXPA/ Florian Schroetter
  • globallookpress.com

«После голосования за отстранение в парламенте я позвонил президенту (Александру Ван дер Беллену. — RT) и заверил его, что мы готовы к беспрепятственной передаче и поддержим переходное правительство, независимо от того, кого он выберет, потому что речь идёт не обо мне, не о нас, а об Австрийской Республике», — сказал Курц в ходе встречи со сторонниками консервативной Австрийской народной партии. Его слова приводит ТАСС.

Ранее парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу и правительству республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить