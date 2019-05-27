Парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) в ходе голосования вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству республики.

Как уточняет ТАСС, произошедшее стало следствием правительственного кризиса в стране, возникшего на фоне отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Ранее Штрахе сообщил о планах покинуть пост из-за появившегося в интернете видео, на кадрах которого он якобы обсуждает тайные финансовые сделки.

Ролик распространили немецкие средства массовой информации, утверждая, что собеседницей политика была некая «россиянка». По словам самого Штрахе, диалог состоялся с гражданкой Латвии.

Кроме того, вице-канцлер заявил, что также намерен сложить с себя полномочия председателя Австрийской партии свободы (АПС), его место должен занять министр транспорта страны Норберт Хофер.

По данным некоторых СМИ, Курц не собирается сохранять коалицию с АПС и планирует провести досрочные парламентские выборы. На такой же мере впоследствии настаивал и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Подробнее о ситуации — в материале RT.