Парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу
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Как уточняет ТАСС, произошедшее стало следствием правительственного кризиса в стране, возникшего на фоне отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Ранее Штрахе сообщил о планах покинуть пост из-за появившегося в интернете видео, на кадрах которого он якобы обсуждает тайные финансовые сделки.
Ролик распространили немецкие средства массовой информации, утверждая, что собеседницей политика была некая «россиянка». По словам самого Штрахе, диалог состоялся с гражданкой Латвии.
Кроме того, вице-канцлер заявил, что также намерен сложить с себя полномочия председателя Австрийской партии свободы (АПС), его место должен занять министр транспорта страны Норберт Хофер.
По данным некоторых СМИ, Курц не собирается сохранять коалицию с АПС и планирует провести досрочные парламентские выборы. На такой же мере впоследствии настаивал и президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
Подробнее о ситуации — в материале RT.