Президент Австрии назначит канцлером главу Минфина Хартвига Лёгера

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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что назначит министра финансов Хартвига Лёгера на должность временного канцлера республики.
Президент Австрии назначит канцлером главу Минфина Хартвига Лёгера
  • Reuters
  • © Heinz-Peter Bader

Об этом сообщает ATV.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на президента, правительство канцлера Себастьяна Курца будет освобождено от обязанностей во вторник, 28 мая.

Ранее парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу и правительству республики.

Комментируя это решение, Курц заявил, что поддержит переходное правительство.

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