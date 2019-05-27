Президент Австрии назначит канцлером главу Минфина Хартвига Лёгера
- Reuters
- © Heinz-Peter Bader
Об этом сообщает ATV.
#Bundespräsident#AlexanderVanderBellen betraut Vizekanzler #HartwigLöger mit dem Vorsitz der Bundesregierung. pic.twitter.com/KpfpQATK1t— ATV (@ATV) 27 мая 2019 г.
Как отмечает ТАСС со ссылкой на президента, правительство канцлера Себастьяна Курца будет освобождено от обязанностей во вторник, 28 мая.
Ранее парламент Австрии вынес вотум недоверия Курцу и правительству республики.
Комментируя это решение, Курц заявил, что поддержит переходное правительство.