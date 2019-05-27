Австрийская народная партия Курца победила на выборах в Европарламент
- Reuters
Согласно представленным предварительным данным, второе и третье места занимают Социал-демократическая партия (23,9%) и правая Австрийская партия свободы (17,2%).
Таким образом, партия Курца получает семь мандатов в Европарламенте, а социал-демократы и Партия свободы — пять и три мандата соответственно.
Отмечается, что явка в Австрии составила 59,8%.
Ожидается, что итоги голосования будут утверждены 12 июня.
Ранее сообщалось о лидерстве партии брексита на выборах в Европарламент в Британии.
В целом явка на выборах в Европарламент в странах Евросоюза составила 50,5%.
Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность нормализации отношений России и Евросоюза в случае победы евроскептиков на выборах в Европарламент.