Австрийская народная партия Курца победила на выборах в Европарламент

Австрийская народная партия, которую возглавляет канцлер страны Себастьян Курц, победила на выборах в Европейский парламент, набрав 34,6% голосов. Об этом сообщает МВД Австрии.

Согласно представленным предварительным данным, второе и третье места занимают Социал-демократическая партия (23,9%) и правая Австрийская партия свободы (17,2%).

Таким образом, партия Курца получает семь мандатов в Европарламенте, а социал-демократы и Партия свободы — пять и три мандата соответственно.

Отмечается, что явка в Австрии составила 59,8%.

Ожидается, что итоги голосования будут утверждены 12 июня.

Ранее сообщалось о лидерстве партии брексита на выборах в Европарламент в Британии.

В целом явка на выборах в Европарламент в странах Евросоюза составила 50,5%.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность нормализации отношений России и Евросоюза в случае победы евроскептиков на выборах в Европарламент.