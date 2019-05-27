В Европарламенте уточнили прогноз распределения мест по итогам выборов
Об этом сообщается на сайте ЕП.
По уточнённым данным, по итогам голосования Европейская народная партия может получить 179 мандатов, а социал-демократы — 150. Вместе они могут набрать в рамках коалиции порядка 330 мандатов, что недостаточно для правящего большинства.
Явка на этих выборах в ЕП стала рекордной за последние 20 лет и превысила 50%.
Ранее стал известен предварительный прогноз по результатам выборов в Европейский парламент.