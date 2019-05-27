В Европарламенте уточнили прогноз распределения мест по итогам выборов

Крупнейшее политическое объединение ЕС — христианско-демократическая Европейская народная партия (ЕНП), а также их союзники социал-демократы по итогам выборов в Европарламент 23-26 мая сохранили первое и второе места соответственно.

Об этом сообщается на сайте ЕП.

По уточнённым данным, по итогам голосования Европейская народная партия может получить 179 мандатов, а социал-демократы — 150. Вместе они могут набрать в рамках коалиции порядка 330 мандатов, что недостаточно для правящего большинства.

Явка на этих выборах в ЕП стала рекордной за последние 20 лет и превысила 50%.

Ранее стал известен предварительный прогноз по результатам выборов в Европейский парламент.