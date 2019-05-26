В Европарламенте дали прогноз по распределению мест по итогам выборов

Стал известен предварительный прогноз по результатам выборов в Европейский парламент.

Как указано на сайте ЕП, по итогам голосования Европейская народная партия может получить 173 мандата, а их союзники социал-демократы — 147.

Согласно прогнозу, третье место может достаться европейским либералам и сторонникам президента Франции Эммануэля Макрона. По оценкам ЕП, они могут получить 102 мандата в новом составе.

Для формирования большинства нужно 376 мандатов, всего в Европарламенте 751 место.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.