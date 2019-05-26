Явка на выборах в Европарламент составила 51%

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Согласно предварительным данным, явка на выборах в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Явка на выборах в Европарламент составила 51%
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Европейского парламента.

По его словам, это самый высокий показатель за последние годы.

«Оценка явки по 27 странам составила 51%, что больше, чем на предыдущих выборах и за последние годы. Если смотреть на данные с учётом Великобритании, то показатель составит от 49% до 52%», — указал он.

Как уточняет агентство, на прошлых выборах в 2014 году явка составила 42,61%.

Глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» рассказал о политике в отношении России после выборов в Европарламент.

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