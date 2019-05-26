Явка на выборах в Европарламент составила 51%
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Европейского парламента.
По его словам, это самый высокий показатель за последние годы.
«Оценка явки по 27 странам составила 51%, что больше, чем на предыдущих выборах и за последние годы. Если смотреть на данные с учётом Великобритании, то показатель составит от 49% до 52%», — указал он.
Как уточняет агентство, на прошлых выборах в 2014 году явка составила 42,61%.
Глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» рассказал о политике в отношении России после выборов в Европарламент.