В Европарламенте уточнили данные о явке на выборах
Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя ЕП.
The European Parliament spokesman says turnout over all of the bloc’s 28 countries is a 20-year high of 50.5 percent.https://t.co/2TghjbDTBP— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 26 мая 2019 г.
Уточняется, что явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%, что на восемь пунктов выше, чем в 2014 году.
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.
Подробнее о выборах в Европарламент — в материале RT.