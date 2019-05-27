В Европарламенте уточнили данные о явке на выборах

Явка на состоявшихся 23–26 мая в ЕС выборах в Европарламент (ЕП) составила 50,5%.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя ЕП.

The European Parliament spokesman says turnout over all of the bloc’s 28 countries is a 20-year high of 50.5 percent.https://t.co/2TghjbDTBP — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 26 мая 2019 г.

Уточняется, что явка по всем 28 странам, включая Великобританию, составила 50,5%, что на восемь пунктов выше, чем в 2014 году.

Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным, явка на выборы в Европарламент по всем 27 странам Европейского союза составляет 51%.

Подробнее о выборах в Европарламент — в материале RT.