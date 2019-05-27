Партия брексита лидирует на выборах в Европарламент в Британии

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Партия брексита, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединённого Королевства (UKIP) Найджел Фараж, лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По данным агентства, партия Фараджа получает 31,5% голосов.

Ранее были представлены экзитполы по выборам в Германии. Согласно их данным, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в ФРГ на выборах в Европарламент.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с брекситом.

Подробнее о выборах в Европарламент — в материале RT.

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