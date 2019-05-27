Партия брексита лидирует на выборах в Европарламент в Британии
Об этом сообщает AFP со ссылкой на предварительные результаты голосования.
По данным агентства, партия Фараджа получает 31,5% голосов.
Ранее были представлены экзитполы по выборам в Германии. Согласно их данным, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в ФРГ на выборах в Европарламент.
Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с брекситом.
Подробнее о выборах в Европарламент — в материале RT.