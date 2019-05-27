В МИД России оценили предварительные итоги выборов в Европарламент

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал предварительные результаты выборов в Европейский парламент, состоявшихся 23—26 мая.
В МИД России оценили предварительные итоги выборов в Европарламент
  • РИА Новости

«Выборы в Европарламент отражают запросы и чаяния тех людей, которые хотят изменений», — заявил ТАСС представитель российского МИД.

При этом он отметил, что пока неясно, оправдают ли новые депутаты надежды европейцев. 

Тем не менее, по словам Грушко, новые выборы изменили соотношение сил в Европейском парламенте.

«Конфигурация политических сил несколько изменилась... большее влияние будут иметь те партии, которые было принято относить к оппонирующему мейнстриму», — подчеркнул дипломат.

В МИД России также выразили готовность к диалогу с Европой «на равноправной основе».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» после первых итогов выборов в Европарламент отметил рост популярности правых партий в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить