В МИД России оценили предварительные итоги выборов в Европарламент
- РИА Новости
«Выборы в Европарламент отражают запросы и чаяния тех людей, которые хотят изменений», — заявил ТАСС представитель российского МИД.
При этом он отметил, что пока неясно, оправдают ли новые депутаты надежды европейцев.
Тем не менее, по словам Грушко, новые выборы изменили соотношение сил в Европейском парламенте.
«Конфигурация политических сил несколько изменилась... большее влияние будут иметь те партии, которые было принято относить к оппонирующему мейнстриму», — подчеркнул дипломат.
В МИД России также выразили готовность к диалогу с Европой «на равноправной основе».
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» после первых итогов выборов в Европарламент отметил рост популярности правых партий в Европе.