В МИД России оценили предварительные итоги выборов в Европарламент

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал предварительные результаты выборов в Европейский парламент, состоявшихся 23—26 мая.

«Выборы в Европарламент отражают запросы и чаяния тех людей, которые хотят изменений», — заявил ТАСС представитель российского МИД.

При этом он отметил, что пока неясно, оправдают ли новые депутаты надежды европейцев.

Тем не менее, по словам Грушко, новые выборы изменили соотношение сил в Европейском парламенте.

«Конфигурация политических сил несколько изменилась... большее влияние будут иметь те партии, которые было принято относить к оппонирующему мейнстриму», — подчеркнул дипломат.

В МИД России также выразили готовность к диалогу с Европой «на равноправной основе».

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» после первых итогов выборов в Европарламент отметил рост популярности правых партий в Европе.