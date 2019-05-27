Эксперт прокомментировал предварительные итоги выборов в Европарламент

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Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предварительные итоги выборов в Европейский парламент 23—26 мая.
Эксперт прокомментировал предварительные итоги выборов в Европарламент
  • РИА Новости

«Что касается отношений России и Евросоюза, то вряд ли здесь что-то кардинальным образом изменится, причём даже в случае, если евроскептики качественно усилят свои позиции в Европарламенте», — заявил он.

Как напомнил эксперт, евроскептики выступают за нормализацию отношений с Москвой.

Ранее сообщалось, что крупнейшее политическое объединение ЕС — христианско-демократическая ЕНП — и его союзники, социал-демократы, по итогам выборов в Европарламент 23—26 мая сохранили первое и второе места соответственно.

По уточнённым данным, по итогам голосования ЕНП может получить 179 мандатов, а социал-демократы — 150. Вместе они могут набрать в рамках коалиции около 330 мандатов, но этого недостаточно для правящего большинства.

Явка на эти выборы в ЕП стала рекордной за последние 20 лет и превысила 50%.

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