El Periódico: они не так поняли — глава МИД Испании объяснил слова о России, как о «враге»

В интервью газете El Periódico глава испанского МИД Жозеп Боррель заявил, что в Москве неправильно поняли его высказывание, в котором он отозвался о России, как о «старом враге». Боррель отметил, что речь шла не об Испании, а о Европе, добавив, что в отношениях с Россией у страны проблем нет.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель объяснил своё высказывание, в котором назвал Россию «врагом».

В беседе с испанским изданием El Periódico Боррель заявил, что в Москве неверно истолковали его слова.

«Думаю, русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как её бывший защитник — Соединённые Штаты — перестаёт защищать её и как вновь появляется её бывший соперник или враг, имея в виду СССР», — отметил политик.

Кроме того, он пояснил, что также говорил о Китае, который назвал системным конкурентом. «Я говорил, что у трёх великих держав, которые сейчас сталкиваются друг с другом в новой холодной войне, отношения с Европой не такие, как раньше», — добавил Боррель.

Помимо этого, он упрекнул Россию в слишком острой реакции на его слова.

«Мы упрекали их в этой чрезмерной реакции, и все нормализовалось. У нас нет никаких проблем», — заключил глава МИД Испании в интервью для El Periódico.