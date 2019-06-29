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El Periódico: они не так поняли — глава МИД Испании объяснил слова о России, как о «враге»

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В интервью газете El Periódico глава испанского МИД Жозеп Боррель заявил, что в Москве неправильно поняли его высказывание, в котором он отозвался о России, как о «старом враге». Боррель отметил, что речь шла не об Испании, а о Европе, добавив, что в отношениях с Россией у страны проблем нет.
El Periódico: они не так поняли — глава МИД Испании объяснил слова о России, как о «враге»
Reuters

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель объяснил своё высказывание, в котором назвал Россию «врагом».

В беседе с испанским изданием El Periódico Боррель заявил, что в Москве неверно истолковали его слова.
 
«Думаю, русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как её бывший защитник — Соединённые Штаты — перестаёт защищать её и как вновь появляется её бывший соперник или враг, имея в виду СССР», — отметил политик.
 
Кроме того, он пояснил, что также говорил о Китае, который назвал системным конкурентом. «Я говорил, что у трёх великих держав, которые сейчас сталкиваются друг с другом в новой холодной войне, отношения с Европой не такие, как раньше», — добавил Боррель.
 
Помимо этого, он упрекнул Россию в слишком острой реакции на его слова.
 
«Мы упрекали их в этой чрезмерной реакции, и все нормализовалось. У нас нет никаких проблем», — заключил глава МИД Испании в интервью для El Periódico. 
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источник
El Periódico Испания Европа
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