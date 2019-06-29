El Periódico: они не так поняли — глава МИД Испании объяснил слова о России, как о «враге»
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель объяснил своё высказывание, в котором назвал Россию «врагом».
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