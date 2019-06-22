«Евробюрократия пытается сохранить позиции»: как продвигаются выборы главы ЕК

Лидеры ЕС не смогли избрать нового главу Еврокомиссии, процесс был отложен до 30 июня. Об этом заявил председатель Евросовета Дональд Туск. Как отмечают эксперты, неспособность Европы назначить руководителя ЕК свидетельствует о том, что союз разобщён, а его институты не справляются со своими функциями. Аналитики также считают, что механизмы выборов на ключевые позиции в органах Евросоюза неэффективны и не отработаны.

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидерам стран ЕС не удалось утвердить кандидатуру нового руководителя ЕК на саммите 20 июня.

«В Евросовете было проведено полное обсуждение кандидатур с учётом моих консультаций и заявлений, сделанных в Европейском парламенте. Ни у одного кандидата не было большинства», — цитирует Туска пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Отмечается также, что главу ЕК попробуют избрать 30 июня на внеочередной встрече.

Напомним, на прошлой неделе председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что поддерживает кандидатуру руководителя Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера в качестве своего приемника.

«Я хочу, чтобы следующим главой Европейской комиссии стал Манфред Вебер. Я твёрдо убеждён, что он будет хорошим председателем. Европейская народная партия полностью его поддерживает», — приводит заявление Юнкера пресс-служба ЕНП.

У Брюсселя остаётся не так много времени на то, чтобы выбрать нового руководителя Еврокомиссии — полномочия Юнкера истекают уже этой осенью. Процедура избрания главы ЕК предполагает два этапа: сначала кандидата утверждают лидеры стран ЕС (при этом как минимум 21 государство объединения из 28 должны иметь консолидированную позицию), затем за него голосуют депутаты Европарламента (кандидат займёт пост, если его поддержит большинство — 376 из 751 депутата).

Также Брюсселю необходимо избрать глав ЕП, Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и президента Европейского центрального банка.

В Евросоюзе долго и ожесточённо спорят о том, кто займёт пост главы ЕК, так как от человека на этой должности будет зависеть направление экономической деятельности ЕС и курс Брюсселя в целом, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Reuters

© Francois Lenoir

«Создавшаяся неопределённость в выборе главы ЕК — проблема всего Евросоюза. Юнкер является экспертом по финансовым вопросам, ему по этой причине и доверили управление ключевым ведомством объединения, в то время как у Вебера такого опыта нет. Вряд ли он будет главой Европейской комиссии, скорее всего в ЕС найдут другого кандидата на этот пост», — заявил Швейцер в беседе с RT.

По его словам, «неразбериха в Евросоюзе» вокруг выбора нового главы ЕК свидетельствует о том, что Брюссель в целом не справляется со своими функциями, а объединение нуждается в реформации.

«Сложившаяся ситуация — маркер того, что внутри ЕС разобщён. У него нет кандидата на этот пост, которого поддержало бы большинство лидеров стран Евросоюза», — подчеркнул Швейцер.

«Сложности в избрании нового лидера»

Спор вокруг назначения нового главы Еврокомиссии обострился после того, как Европейская народная партия во главе с Манфредом Вебером потеряла большинство на выборах, что не соответствовало «предполагаемому сценарию», отмечают аналитики.

Раньше глава ЕК выбирался по принципу «главного кандидата» (Spitzenkandidat) — этот пост автоматически занимал лидер парламентского большинства. Но теперь был запущен дополнительный процесс, который включает в себя утверждение кандидатуры сначала «квалификационным большинством» Европейского совета, а потом и членами ЕП. Об этом в конце мая заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

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«Европейский совет выполнит свою роль в избрании председателя Еврокомиссии, то есть будет следовать (Маастрихтскому) договору, избегая автоматического подхода... Договор ясно гласит: Европейский совет должен предложить кандидатуру, а Европейский парламент должен её утвердить путём голосования. Следовательно, будущему председателю ЕК необходимо заручиться поддержкой как квалифицированного большинства в Европейском совете, так и большинства членов Европарламента», — цитирует слова Туска пресс-служба Европейского совета.

Такое нововведение в ЕС оценили по-разному. Так, председатель ЕП Антонио Таяни выступил против изменений. По его мнению, назначение нового главы Европейской комиссии должно осуществляться только согласно системе «главного кандидата», то есть исключительно на основе результатов парламентских выборов. Он также отметил, что все фракции Европарламента полностью поддерживают данный подход.

Свою обеспокоенность изменением процедуры высказала и канцлер Германии Ангела Меркель. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон поддержал председателя Европейского совета, заявив, что ЕС «нужно лучшее», сообщает немецкая газета Die Zeit.

Ситуация вокруг системы Spitzenkandidat показывает, что механизмы выборов на руководящие должности в ЕС неэффективны и не отработаны, считает замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«За счёт изменения правил игры евробюрократия пытается сохранить позиции, которые она теряет. Фактически нарушается ею же установленное неписаное правило, поскольку евробюрократия утрачивает большинство. Сейчас на наших глазах происходит процесс ухода от традиционных практик в силу изменившейся политической конъюнктуры», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

Председатель Европейского совета Дональд Туск

Reuters

© Francois Lenoir

Однако обстановка в ЕС, по мнению Шаповалова, обострилась ещё и потому, что нынешняя евробюрократия столкнулась с серьёзной проблемой — последние выборы в ЕП привели к поражению правящей коалиции, правоцентристов и левоцентристов, ориентированных на укрепление позиций союза и развитие евроатлантической солидарности.

«Между тем укрепились позиции евроскептиков и «зелёных». В этой связи появились и сложности в избрании нового лидера ЕК», — поясняет эксперт.

Как отмечает Шаповалов, если события будут разворачиваться в таком же ключе, вполне вероятно, что евробюрократия может утратить контроль над ЕП.

«В этом случае для европейских чиновников случится самое страшное — к власти придут люди, которые выступают за ограничение полномочий институтов ЕС или вообще за ликвидацию объединения. Чтобы этого не произошло, как раз и предпринимаются такие политические манёвры», — заявил эксперт.

Столкновение двух тенденций

Свою позицию относительно того, кто должен стать главой ЕК, высказал на прошедшем саммите Европейского совета и Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, если бы канцлер ФРГ Ангела Меркель выдвинула свою кандидатуру на пост главы Еврокомиссии, он оказал бы ей поддержку, сообщает Reuters.

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Напомним, Меркель поддержала кандидатуру Вебера на место председателя Европейской комиссии, в то время как президент Франции выступил против. Он отдал свой голос в пользу датчанки Маргрет Вестагер — кандидата от либерального альянса ALDE, в который входит партия Макрона «Вперед, Республика!».

На пост главы ЕК также претендуют руководитель социалистов и первый заместитель главы Европейской комиссии нидерландец Франс Тиммерманс, исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Шарль Мишель и главный переговорщик ЕС по брексит Мишель Барнье.

Как отмечает Владимир Шаповалов, слова французского лидера демонстрируют «столкновение двух тенденций» в ЕС — желания одних политических сил видеть на посту ЕК сильную и опытную политическую фигуру и стремления других назначить на этот пост более «свежее лицо».

«Заявление Макрона о Меркель прозвучало неслучайно, оно проливает свет на те внутренние процессы, которые идут сейчас в Брюсселе. Фактически тем самым французский лидер затрагивает вопрос, должен ли возглавлять ЕК харизматичный политик с основательным политическим бэкграундом, каковым является в том числе и Ангела Меркель, или же человек, который не обладает такими характеристиками», — отметил Шаповалов.

По его мнению, заявление Макрона является политически мотивированным.

«Французский лидер выступает за усиление и централизацию институтов ЕС. Не исключено, что он сам себя видит будущим президентом единой Европы. Слова Макрона о поддержке Меркель можно рассматривать как желание лишний раз подчеркнуть, что ЕС нужны более сильные фигуры и большая концентрация власти в руках председателя ЕК», — заявил Шаповалов.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Piroschka van de Wouw

При этом эксперт называет отношения немецкого канцлера и французского президента непростыми.

«На них накладывается внутренне соперничество Парижа и Берлина за лидерство в Евросоюзе. Кроме того, молодой Макрон, являясь ещё не в полной мере состоявшимся политиком, завидует Меркель, которая имеет признанный авторитет и популярность», — считает Шаповалов.

Однако, как отмечает Владимир Швейцер, в Брюсселе так или иначе смогут прийти к компромиссному решению.