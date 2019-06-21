Лидеры ЕС не договорились о новом главе ЕК

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран Евросоюза не договорились о новом главе Еврокомиссии.

«В Европейском Совете было проведено полное обсуждение кандидатур с учётом моих консультаций и заявлений, сделанных в Европейском парламенте. Ни у одного кандидата не было большинства», — заявил Туск.

Отмечается, что дискуссия продолжится 30 июня на внеочередном саммите.

В конце мая Туск рассказал о переговорах Евросовета и Европарламента (ЕП) по поводу кандидата на пост главы Еврокомиссии (ЕК).

Он заявил, что «все лидеры придерживаются мнения о необходимости хороших отношений с ЕП в ходе переговоров».