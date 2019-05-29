Туск высказался по поводу переговоров между Евросоветом и ЕП

Глава Европейского совета Дональд Туск рассказал о переговорах Евросовета и Европарламента (ЕП) по поводу кандидата на пост главы Еврокомиссии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Все лидеры придерживаются позиции о необходимости хороших отношений с Европарламентом в ходе переговоров. Мы хотим уважать ЕП, их мнения. Я уверен, что мы найдём самый лучший путь, как вести переговоры с ЕП, потому что это общий интерес — найти политическое большинство среди лидеров в Евросовете, а также парламенте», — сказал он.

По словам Туска, европейские структуры не заинтересованы в институциональном конфликте и надеются в рамках переговоров разрешить все спорные вопросы. В связи с этим он намерен провести необходимые консультации с Европарламентом.

«Параллельно я также продолжу свои консультации с членами Евросовета по вопросу о будущем председателе ЕК... Я могу обещать, что буду максимально открытым и прозрачным. Надеюсь, что на этой основе мы сможем внести ясность по всем этим постам уже в июне», — добавил он.

Ранее глава Европейского совета Дональд Туск оценил явку на выборах в Европейский парламент.