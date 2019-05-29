Туск оценил явку на выборах в Европарламент

Глава Европейского совета Дональд Туск оценил явку на выборах в Европейский парламент.

«Мы были очень счастливы увидеть такую явку. Самая высокая явка за 25 лет — это добрый знак для Евросоюза. Теперь, кто бы ни возглавил европейские институты, у них будет сильный мандат от народа», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Туск отметил, что большинство в Европейском парламенте теперь будет сложнее сформировать, так как социалисты и христианские демократы потеряли часть мандатов и больше не смогут сами сформировать большинство.

Ранее сообщалось, что явка на состоявшихся 23—26 мая в ЕС выборах в Европарламент превысила 50%.