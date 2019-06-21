Макрон заявил, что поддержал бы кандидатуру Меркель на пост главы ЕК

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Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что если бы канцлер ФРГ Ангела Меркель выдвигалась на позицию главы Еврокомиссии, он бы её поддержал.

«Кандидатуры рассматривались сегодня не по их национальной принадлежности. Я не имею ничего против немецкой кандидатуры. Если бы канцлер Меркель была кандидатом, я бы её поддержал», — цитирует РИА Новости Макрона.

По его мнению, Меркель «обладает качествами и компетенциями, которые позволили бы ей быть хорошей главой ЕК».

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран Евросоюза не договорились о новом главе Еврокомиссии.

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