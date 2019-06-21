Макрон заявил, что поддержал бы кандидатуру Меркель на пост главы ЕК

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что если бы канцлер ФРГ Ангела Меркель выдвигалась на позицию главы Еврокомиссии, он бы её поддержал.

«Кандидатуры рассматривались сегодня не по их национальной принадлежности. Я не имею ничего против немецкой кандидатуры. Если бы канцлер Меркель была кандидатом, я бы её поддержал», — цитирует РИА Новости Макрона.

По его мнению, Меркель «обладает качествами и компетенциями, которые позволили бы ей быть хорошей главой ЕК».

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран Евросоюза не договорились о новом главе Еврокомиссии.