«Переживают за собственное будущее»: в США оценили последствия усиления евроскептиков после выборов в Европарламент
- globallookpress.com
- © Marcel Kusch/dpa
Исследовательская служба конгресса США подготовила отчёт об итогах выборов в Европарламент, в котором специалисты обращают внимание на укрепление позиций евроскептиков. По их мнению, такой состав европейского законодательного органа может повлиять на функционирование ЕП, Европейского союза, а также на отношения между Брюсселем и Вашингтоном.
«По мнению ряда аналитиков, усиление партий так называемых евроскептиков (то есть противников и критиков ЕС) может отразиться на функционировании Европарламента, Евросоюза и отношениях между США и ЕС», — говорится в отчёте, с текстом которого ознакомился RT.
Выборы в Европейский парламент состоялись в конце мая. По результатам голосования две ведущие центристские партии, которые десятилетиями определяли политику Евросоюза, потеряли большинство — им досталось 332 места из 751. Речь идёт о Европейской народной партии (EPP) и Прогрессивном альянсе социалистов и демократов (S&D). За ними следуют Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE), поддерживающий евроинтеграцию, и партия «Зелёные — Европейский свободный альянс» (Greens-EFA).
При этом значительно расширила своё присутствие в ЕП праворадикальная фракция «Европа наций и свобод» (ENF) — 58 мест (было 36), ещё 64 места получили евроскептики из группы «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Также в ЕП проходят группа «Европа за свободу и прямую демократию» (EFDD) и «Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера» (GUE/NGL).
При этом американские аналитики в своём отчёте задаются вопросом, смогут ли евроскептики объединиться, чтобы блокировать законы или «препятствовать» разработке политики Евросоюза. Они отмечают, что в предыдущем составе было сложно сформировать сплочённую оппозицию из-за разных взглядов, включая отношение к России.
«В Европарламенте 2014—2019 годов правые евроскептики были разбиты по меньшей мере на три фракции, и им было трудно сформировать сплочённую оппозицию из-за разногласий в повестках дня и разницы взглядов (в том числе на реформы ЕС, миграцию и Россию)», — поясняют в исследовательской службе.
Также специалисты полагают, что евроскептики могут изменить существующий курс Брюсселя относительно расширения ЕС, если им удастся заручиться поддержкой сторонников евроинтеграции и европейских лидеров.
«Если евроскептикам в Европейском парламенте удастся подтолкнуть лидеров Евросоюза или политические группы, настроенные в пользу ЕС, занять схожие позиции, они могут добиться смены курса по определённым вопросам, таким как расширение Евросоюза», — сообщается в отчёте.
- Ожидание результатов выборов в Европейский парламент. Брюссель, 26 мая 2019 года
- © Emmanuel DUNAND / AFP
Пугающая самостоятельность
Возможные изменения в политике ЕС беспокоят Вашингтон, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, в США опасаются независимых решений Брюсселя, в том числе и в отношении Москвы.
«В Штатах есть опасения, что усиление правых будет способствовать обретению Евросоюзом большей субъектности, изменит внутреннюю и внешнюю политику, а точнее приведёт к отмене санкций против России и налаживанию сотрудничества с Москвой в области энергетики», — рассказал он в беседе с RT.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в свою очередь, добавил, что в Европе и США растут политические силы, которые заставляют нервничать традиционную политическую элиту.
«Часть американского истеблишмента переживает не только за будущее Евросоюза, но и за собственное. Сегодня мир пытается преодолеть процесс глобализации, возникают барьеры, отменяются общие правила и стандарты. Это показатели усиления контрэлиты, которая хочет пересмотреть единый порядок», — сказал Блохин.
«Мифическое российское вмешательство»
Авторы отчёта также выделяют четыре сферы, в которых роль Европарламента может, по их мнению, представлять интерес для Вашингтона: торговля, борьба с терроризмом, конфиденциальность данных и отношения с Россией.
Так, в документе говорится, что многие крайне правые европейские партии придерживаются пророссийских взглядов. По этой причине официальные лица в Европе и Соединённых Штатах обеспокоены «влиянием» Москвы на этих политиков.
«Многочисленные крайне правые партии евроскептиков в Европарламенте настроены пророссийски. Всё большее опасение у официальных лиц ЕС и США, включая некоторых членов конгресса, вызывает возможное влияние России на эти партии, в том числе через тесные политические связи и в ряде случаев — финансовую поддержку», — отмечается в материале.
Перед выборами в Европарламент западные СМИ в очередной раз заговорили о «российском вмешательстве» в избирательный процесс. Популярные издания выпустили материалы, в которых упоминалось о планах Кремля «повлиять» на исход голосования, а также поддержать правые силы с помощью медиа.
Американская газета The New York Times, к примеру, опубликовала статью «Россия нацелена на выборы в Европе. Как и ультраправые подражатели». А британская компания BBC представила текст под названием «Пытается ли Россия повлиять на европейские выборы?». На эту тему рассуждали также журналисты France 24 и Deutsche Welle. Однако все обвинения не подкреплялись доказательствами.
Более того, по окончании голосования в странах ЕС действующий глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что в Брюсселе не располагают данными об иностранном вмешательстве в выборы.
После выборов, по словам Богдана Безпалько, западные специалисты будут искать «связь» правых партий с Кремлём.
«Мифическое российское вмешательство приписывают любым явлениям, которые не укладываются в парадигму американской политики. Очевидно, что этот инструмент пропаганды будет использован и в этом случае», — подчеркнул эксперт.
По его словам, внутренние проблемы ЕС породили соответствующее отношение граждан к политическому процессу. Именно поэтому правые партии получили сильную поддержку населения.
Революционные планы
На прошедших выборах евроскептикам удалось одержать победу в Италии, Франции, Великобритании и Венгрии.
Как отметил ранее лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, победа его партии (а также Национального объединения во Франции и британской Партии брексита) стала знаком «нового европейского Возрождения».
Он также заявил, что намерен произвести со своими европейскими соратниками революцию в Евросоюзе.
«Я общался с Фараджем (глава Партии брексита. — RT), и с ним уже установлен контакт, как и с голландцами, французами и немцами. Мы разделяем общие подходы к ряду вопросов с венграми и поляками, даже если они входят в другие политические группы. Мы действительно можем произвести революцию в Европе», — сказал Сальвини.
- Лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс, глава итальянской «Лиги» Маттео Сальвини и лидер французского Национального объединения Марин Ле Пен. Милан, Италия, 18 мая 2019 года
- Reuters
- © Alessandro Garofalo
Итоги выборов в ЕП показали, что Европа находится «в зоне высокой турбулентности», отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
«Можно надеяться на определённое ослабление нынешнего русофобского консенсуса в Европарламенте и усиление более трезвомыслящих сил», — добавил сенатор.
В то же время постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что говорить о каких-либо изменениях во внешней политике Брюсселя пока рано. По его словам, надо дождаться назначений на руководящие должности в органах Евросоюза: Еврокомиссии, Евросовете и европейской внешнеполитической службе.
Опрошенные RT политологи сходятся во мнении, что политика Евросоюза оказалась невыгодной с экономической и политической точек зрения. Они отмечают, что ЕС несёт миллиардные убытки от антироссийских санкций. Кроме того, о кризисе структуры свидетельствует запланированный выход Великобритании и миграционные проблемы.
«Сам проект Евросоюза кажется политической утопией, он был изначально тяжело осуществим. Трудно объединить столько государств с противоречащими друг другу интересами, разной культурой и менталитетом, а потом ещё и вытаскивать из экономического кризиса одни страны за счёт других», — подытожил Константин Блохин.