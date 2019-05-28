Глава Европарламента заявил об отсутствии данных о вмешательстве в выборы

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что в Евросоюзе не располагают данными относительно возможного иностранного вмешательства в завершившиеся ранее выборы в ЕП.

«Фейковые новости были проблемой. Но мы приняли все необходимые меры, чтобы избежать возможности влияния на голосование граждан... Если мы узнаем, что были попытки вмешательства, то отреагируем», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Австрийская народная партия, которую возглавляет канцлер страны Себастьян Курц, победила на выборах в Европейский парламент с 34,6% голосов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с газетой «Известия» отметил рост популярности правых партий в Европе.