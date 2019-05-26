Французский депутат призвал «покончить с антироссийской истерией»

Депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал «покончить с антироссийской истерией» и нормализовать отношения с Москвой.

Такую проблему политик поднял в своём запросе министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану. Обращение, с текстом которого ознакомился RT, опубликовано на сайте Национального собрания.

Французский депутат Жозе Эврар обращает внимание на результаты расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы произошедшем «российском вмешательстве» в избирательный процесс в Соединённых Штатах в 2016 году. Он подчёркивает, что Мюллер не нашёл доказательств сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечает Эврар, хотя «вмешательство» и не являлось для Евросоюза причиной введения санкций против России, эта история, по его мнению, могла повлиять на решение Брюсселя продлить ограничения.

«Если предполагаемое «российское вмешательство» в американские выборы не было единственным мотивом принятия западными державами антироссийских мер, порождённое им подозрение всё равно во многом послужило оправданием для санкций ЕС и их продления», — отметил парламентарий.

Он также призвал отказаться от антироссийских санкций, которые вредят экономике Франции, и возобновить диалог с Москвой.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции? Он (Эврар. — RT) спрашивает его (министра Европы и иностранных дел. — RT), не пора ли Франции проявить инициативу, чтобы вновь завязать диалог и возобновить торговлю с Россией», — говорится в запросе.

Как пояснил ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров, действия французского депутата говорят о нежелании некоторых политиков в ЕС сохранять антироссийские санкции.

«Заявление свидетельствует о том, что многие в Европе задумываются над тем, сколько ещё можно поддерживать ни к чему не ведущие санкции. Эти ограничения никак не способствуют производству и никак не улучшают политическую обстановку. Более того, они никак не способны поменять линию Москвы», — пояснил он в разговоре с RT.

Напомним, что Евросоюз вслед за США ввёл санкционный режим против Москвы в 2014 году после начала конфликта на юго-востоке Украины, а также воссоединения Крыма с Россией. С тех пор Запад ежегодно продлевает и расширяет ограничения.

С 2017 года Вашингтон в качестве ещё одного повода для ограничительных мер использует недоказанное «российское вмешательство» в президентскую кампанию 2016 года.

Санкции со стороны Запада делят на секторальные, персональные и санкции против Крыма и Севастополя. Москва отвечает на них контрмерами, например, продуктовым эмбарго.

Ранее глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что антироссийские санкции привели «к катастрофическим последствиям» для европейской экономики.

За отмену санкций выступила также французская фракция «Республиканцы».