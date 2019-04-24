«Научились считать»: в Европарламенте заявили о миллиардных убытках ЕС из-за санкций против России

Введённые против России санкции ЕС не оказали политического воздействия, тогда как ответные меры Москвы нанесли «реальный вред европейским производителям». С таким заявлением выступила французский евродепутат Надин Морано. По её мнению, Евросоюз терпит миллиардные убытки. Политик призвала главу европейской дипломатии Федерику Могерини назвать точную сумму, которую потеряли страны ЕС из-за санкций. Ранее в ООН отмечали, что Брюссель несёт более значительный экономический ущерб, чем Россия. Как отмечают опрошенные RT аналитики, в Евросоюзе понимают неэффективность ограничительных мер, однако, по всей видимости, ещё не готовы отказаться от них из-за давления США.

В Европарламенте заявили, что введённые ЕС санкции в отношении России не оказали ожидаемого политического влияния. Такое мнение выразила евродепутат от Франции Надин Морано. В письменном запросе главе европейской дипломатии Федерике Могерини она также заявила о миллиардных убытках ЕС из-за санкций против России и о том, что меры наносят «реальный вред европейским производителям».

«Несмотря на то, что взаимные санкции Евросоюза и России остаются в силе уже почти пять лет, из недавних ответов заместителя председателя Европейской комиссии/Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности следует, что отношения между Украиной и Россией едва ли изменились, а санкции не оказали никакого политического воздействия», — говорится в тексте запроса евродепутата, с которым ознакомился RT.

Так, подчёркивается, что промышленность по переработке свинины во Франции теряет доходы в €400 млн в год, в то время как норвежский экспорт в Россию сократился на €1 млрд в год.

По её словам, «санкции полностью подрывают структуру мирового рынка» и государства — члены ЕС теряют свою долю рынка в России, а не затронутые российским эмбарго третьи страны пользуются этим.

«В то время как страны ЕС теряют свои доли на рынках России, третьи страны, не затронутые её эмбарго, получают преимущество. К примеру, Китай открыл терминал для экспорта фруктов и овощей, а у Бразилии увеличился объём экспорта мяса», — говорится в заявлении.

Санкционный режим ЕС в отношении России был введён в 2014 году, и его регулярно продлевают. Стоит отметить, что он действует по трём независимым направлениям — секторальные и персональные санкции, а также санкции против Крыма и Севастополя.

Российская сторона отвечает на европейские ограничения введением контрсанкций, в частности продуктового эмбарго. Однако российский президент Владимир Путин заявлял о готовности Москвы снять все ограничения, как только Европа отменит свои.

«Мой ответ не порадует сельхозпроизводителей наших, российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — сказал российский лидер.

Вопрос эффективности

В Европе уже давно начали говорить о неэффективности антироссийских санкций. В частности, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини в октябре 2018 года заявил, что объём экспорта страны и торговли с РФ в период с 2013 по 2016 год упал более чем в два раза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, отметил, что страна потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений, которые появились после введения европейских санкций в отношении России.

«Европейские санкции перечеркнули наши ожидания. Нам нужно было предпринять очень серьёзные усилия, чтобы удержать наш товарооборот на текущем уровне. По нашим расчётам, венгерская экономика потеряла возможности экспорта на сумму около $7 млрд», — сказал министр.

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В феврале министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер также подчеркнул, что Германия не заинтересована в санкциях, которые сейчас действуют в отношении Российской Федерации.

В Италии также не раз подчёркивали неприемлемость санкций, из-за которых страдают итальянские компании. Так, в Ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российских ограничений в ответ на санкции Запада превысили €1 млрд. Кроме того, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.

С инициативой об отмене антироссийских ограничений выступали и в Эстонии. 4 апреля бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал отменить санкции. Эстонский президент Керсти Кальюлайд в ходе недавнего визита в Россию заявила, что Таллин готов к диалогу с Москвой. Она добавила, что «все эстонцы желали бы иметь хорошие отношения с соседями».

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Reuters

© Brendan McDermid

В ООН также оценили ущерб от санкций и подчеркнули, что Европейский союз несёт более значительный экономический ущерб, чем сама Российская Федерация. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

Как отметил в марте 2019 года замглавы МИД РФ Александр Грушко, ущерб европейских государств достиг €100 млрд.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, отмена санкционного режима могла бы внести вклад в активизацию мировой торговли и в целом дала бы толчок развитию глобальной экономики.

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«Я думаю, что многие задумываются сейчас об этих вопросах. Происходит замедление глобальной экономики, и одной из причин называют замедление мировой торговли. Экономические основания здесь очень хорошо просматриваются, и они носят не пропагандистский, а реальный характер», — заявил в беседе с RT Оленченко.

Однако эксперт также отметил, что подобные заявления могут быть связаны и с грядущими выборами в Европарламент, которые состоятся в мае.

«Что касается заявлений, то здесь надо учитывать тот фактор, что на обозримом горизонте состоятся выборы в Европарламент, и сейчас многие претенденты активизируют свои предвыборные кампании. Тема отмены санкционного режима находит отклик у избирателей, и поэтому многие к ней обращаются», — добавил эксперт.

Европейцы устали от санкций, которые не показывают эффективности, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Санкции показывают неэффективность. Они могут быть эффективны только против союзников, с которыми есть экономическая взаимозависимость. От санкций устали не только мы, но и европейские страны. Европейцы сейчас несут от санкций экономический ущерб», — сказал Блохин.

Предоставить точные данные

В своём обращении евродепутат также просит Могерини предоставить точную цифру о влиянии российского эмбарго на экономику ЕС с 2014 года и пояснить, оказали ли санкции против Москвы какой-либо значимый эффект.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини

Reuters

© Francois Walschaerts

«Может ли заместитель председателя ЕК/Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сообщить, была ли какая-то польза от антироссийских санкций, остающихся в силе уже почти пять лет? Может ли привести точную цифру, характеризующую последствия российского эмбарго, действующего в отношении экономики ЕС с 2014 года?» — говорится в тексте запроса.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что звучащие в Европарламенте заявления не свидетельствуют о конкретных действиях, однако предположил, что такие подсчёты могут оказать положительное влияние на ситуацию в будущем.