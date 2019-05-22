В сенате Италии рассказали о политике в отношении России после выборов в Европарламент

Глава комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции, член партии «Движение пяти звёзд» Вито Петрочелли в беседе с газетой «Известия» рассказал о политике в отношении России после выборов в Европарламент.

«Две традиционные группы — Европейская народная партия и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», скорее всего, впервые потеряют контроль над Европарламентом», — заявил он.

По его словам, крайне важно, чтобы ЕС отказался от политики жёсткой экономии, пересмотрел санкции против иностранных государств и предложил альтернативу внешней политике США.

«Мы в «Движении пяти звёзд» уверены, что Россия является фундаментальным стратегическим партнёром в решении наиболее острых международных кризисов и борьбе с международным терроризмом», — сказал Петрочелли.

Он добавил, что если его партии удастся заручиться поддержкой большинства, то они будут бороться за налаживание отношений с Москвой.

Ранее министр сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии Джанмарко Чентинайо заявил, что итальянская партия «Лига» намерена убедить европейских союзников в необходимости снятия санкций с России.