«Решающий этап развития»: как может измениться политика ЕС с приходом Вебера на пост главы Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер официально поддержал кандидатуру руководителя Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера на пост председателя ЕК. По его словам, фракция не имеет запасного варианта на случай, если лидера ЕПН по какой-то причине не утвердят в этой должности. По мнению аналитиков, шансы Вебера возглавить Еврокомиссию весьма велики, поскольку его поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель, а ЕПН сохранила ведущую позицию в Европарламенте. При этом эксперты считают, что, несмотря на антироссийскую риторику немецкого политика, он может начать процесс нормализации отношений между Брюсселем и Москвой.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что хотел бы видеть в качестве своего преемника на пост руководителя ЕК главу Европейской народной партии Манфреда Вебера. Об этом он объявил накануне на совместном саммите партии и фракции ЕНП в испанском городе Сан-Себастьян.

«Я хочу, чтобы следующим главой Европейской комиссии стал Манфред Вебер. Я твёрдо убеждён, что он будет хорошим председателем. Европейская народная партия полностью его поддерживает», — приводит заявление Юнкера пресс-служба ЕНП.

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Кроме того, действующий председатель ЕК отметил, что у Европейской народной партии нет запасного варианта на случай, если кандидатуру Вебера всё-таки не внесут или не утвердят.

Напомним, Жан-Клод Юнкер покинет свой пост в конце октября. Ситуация вокруг назначения нового главы ЕК обострилась после того, как ЕНП потеряла большинство на выборах в Европарламент, но тем не менее сохранила за собой лидерство. При этом на втором месте оказались социалисты, которые также понесли потери. На третьем — либеральные демократы. Теперь коалиция, состоящая из Европейской народной партии и левоцентристов, не может утвердить на пост главы ЕК своих кандидатов без поддержки других политических сил в ЕП.

Ранее, 28 мая, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что главу ЕК не будут выбирать по принципу «главного кандидата» — когда на этот пост автоматически назначается лидер парламентского большинства в Европарламенте без дополнительного избирательного процесса.

«Европейский совет выполнит свою роль в избрании председателя Еврокомиссии, то есть будет следовать (Маастрихтскому) договору, избегая автоматического подхода... Договор ясно гласит: Европейский совет должен предложить кандидатуру, а Европейский парламент должен её утвердить путём голосования. Следовательно, будущему председателю ЕК необходимо заручиться поддержкой как квалифицированного большинства в Европейском совете, так и большинства членов Европарламента», — цитирует слова Туска пресс-служба Европейского совета.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

AFP

© Aris Oikonomou

Перераспределение баланса сил в органах ЕС после выборов в Европарламент — «решающий этап развития Союза», считает заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов.

«То, что Вебер займёт пост главы ЕК — реалистичный сценарий, вероятность такого исхода составляет около 75%. Даже тот формализм, о котором говорит Туск, рассуждая об отмене системы «главный кандидат», не помешает главе ЕНП», — отметил Воронов в беседе с RT.

По его словам, если Вебер станет председателем Европейской комиссии, ему придётся решать ряд непростых задач, в частности — проводить реформацию ЕС, необходимость которой вполне очевидна Брюсселю. Кроме того, Веберу придётся привлечь новые политические силы, чтобы создать коалицию в ЕП и купировать успехи правых популистов и «зелёных».

«Борьба за определение курса»

Как отмечают аналитики, сейчас в Европе развернулось настоящее противостояние в борьбе за ключевые позиции в ЕС. Помимо главы ЕК Брюсселю предстоит выбрать руководителя Европарламента, председателя Европейского совета и верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер

Reuters

© Andreas Gebert

Ранее сообщалось, что имена кандидатов на эти посты будут названы лишь на плановом саммите ЕС 20—21 июня. Однако уже сейчас идёт бурное обсуждение кандидатур — каждая из трёх ведущих фракций в Европарламенте, которые потенциально могут составить основу будущей коалиции большинства, предлагает своих представителей.

Основными претендентами на пост председателя Европейской комиссии стали Манфред Вебер, руководитель социалистов и первый замглавы Еврокомиссии нидерландец Франс Тиммерманс и датчанка Маргрете Вестагер — лидер либеральных демократов и еврокомиссар по конкуренции. Также сообщалось, что в гонке может принять участие и Мишель Барнье — главный переговорщик ЕС по брекситу.

Вебер, который начал политическую карьеру ещё в 2000 году, заявляет, что, став главой ЕК, «защитит Европу от националистов» и обеспечит ей светлое будущее. Кроме того, он выступает за ликвидацию большей части бюрократического аппарата ЕС, пользующегося дурной репутацией среди европейцев.

Тиммерманс — в прошлом министр иностранных дел Нидерландов — хочет искоренить дискриминацию в Европе и намерен проводить политику гендерного равенства. Также он планирует укрепить экономику Евросоюза за счёт минимизации отходов и максимально эффективного использования ресурсов европейских стран. По его мнению, ЕС должен решать международные проблемы путём сотрудничества, а не конфронтации.

Другой кандидат — Маргрете Вестагер, получив экономическое образование, сначала работала в Министерстве финансов Дании, а потом заняла пост министра экономики и внутренних дел страны. Датчанка выступает за евроинтеграцию, при этом обличая монополизм крупных технологических корпораций.

Кандидатуру Манфреда Вебера на пост главы Еврокомиссии поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. По её словам, Европе «нужны строители мостов». Однако против главы «Европейской народной партии» выступает президент Франции Эммануэль Макрон.

По мнению Константина Воронова, противостояние Меркель и Макрона в вопросе выбора кандидата на место главы Еврокомиссии обусловлено тем, что стороны отстаивают свои жизненно важные интересы, в том числе репутационные и стратегические.

«Сейчас идёт борьба за определение курса европроекта, так как в этом процессе председатель ЕК — ключевая фигура. Именно ему предстоит решать, каким будет ЕС в будущем — как завершить брексит, наметить решение миграционных проблем, выход из экономической стагнации. Кроме того, намечается и реформация ЕС, в том числе и изменение структуры власти в Союзе», — пояснил эксперт.

По словам Воронова, рекомендации Юнкера относительно кандидатуры ЕК важны, однако решающее значение будет иметь неформальная договорённость между руководителями Франции и Германии.

«Стороны могут договориться и о кандидатуре Вебера. А то, что Макрон якобы собирается выдвигать своего кандидата — Мишеля Барнье, говорит о том, что таким способом он требует ряда уступок в других органах ЕС в качестве компенсации», — заявил эксперт.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон

Reuters

© Hannibal Hanschke

Он также добавил, что Тиммерманс и Вестагер — известные лица в Европейском союзе, в том числе и за счёт своей политической ориентации, однако Вебер остаётся более предпочтительным кандидатом, так как он более «свежий» политик.

Спор Берлина и Парижа вокруг назначения главы ЕК обусловлен тем, что Франция хочет стать такой же важной фигурой в ЕС, как и Германия, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Кроме того, Макрон представляет совершенно новое движение, которое призывает реформировать ЕС. Присутствуют также и персональные разногласия между главами этих стран, поскольку французский президент рассчитывает стать первой реальной фигурой в Европе, когда Меркель уйдёт со своего поста», — заявил Швейцер в разговоре с RT.

Эксперт также называет Барнье «альтернативной кандидатурой» — если он и не станет главой ЕК, то по крайней мере может занять место председателя Европарламента или пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

С оглядкой на Вашингтон

Если Вебер займёт пост главы Европейской комиссии, внешний курс Брюсселя в отношении России вряд ли изменится, считают эксперты.

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Напомним, в конце апреля глава ЕНП выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Я против этого проекта. Он не в интересах Евросоюза, потому что это усилит зависимость ЕС от российского сырья... Как глава Еврокомиссии я буду использовать все возможности, чтобы заблокировать «Северный поток — 2», — высказался Вебер в интервью изданию Polska Times.

До этого он заявил, что Европа не должна отменять санкции в отношении России.

Как отмечает Владимир Швейцер, став председателем ЕК, политика Вебера, возможно, и смягчится в некоторых вопросах, однако не в отношении России, так как по этому поводу в ЕС уже выработано консолидированное мнение.

«В политике никто сразу своих позиций не меняет. Другое дело, что можно ставить акцент на каких-то вопросах, а можно их уводить в тень. Нельзя сказать, что при Вебере сразу что-то изменится или он поменяет общую концепцию Брюсселя», — считает эксперт.

В свою очередь, Константин Воронов считает, что Брюссель не изменит своей риторики в отношении России, однако на деле будет предпринимать конкретные шаги по налаживанию взаимоотношений.

«Несмотря на то, что традиционные антироссийские заявления, ориентированные на Вашингтон, продолжатся со стороны ЕС, всё же будут происходить тектонические изменения — подспудно Евросоюз попытается наладить двусторонние контакты с Москвой, перейти к практическим шагам во взаимодействии сторон. В Европе прекрасно понимают, что внутри союза ситуация становится всё сложнее, и осознают, что политика в отношении России требует обновления», — заявил эксперт.

По его словам, Брюссель будет действовать в рамках сближения с Россией в таких сферах, как дипломатия, торговля и энергетика.