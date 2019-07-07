Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения

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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Мы в значительной степени были готовы 29 марта. И мы будем готовы к 31 октября. И очень важно, чтобы наши партнёры это понимали», — цитирует его ТАСС.

Он также выразил мнение, что некоторые из тех, кто не хочет ухода Британии из ЕС без сделки, в реальности не желают того, чтобы брексит был реализован. 

При этом Джонсон добавил, что страхи тех, кто действительно боится выхода королевства из объединения без соглашения, преувеличены.

Ранее представитель Еврокомиссии Наташа Берто заявила, что Евросоюз исключает возможность пересмотра нынешнего соглашения об условиях выхода Великобритании из состава организации, даже если Лондону придётся покинуть ЕС без сделки.

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