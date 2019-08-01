Минфин Британии выделит дополнительно более £2 млрд на жёсткий брексит

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Министерство финансов Британии выделит дополнительно более £2,1 млрд на подготовку выхода страны из Европейского союза без соглашения, сообщила пресс-служба ведомства.

«Учитывая, что до выхода Великобритании из Европейского союза остается 92 дня, крайне важно, чтобы мы усилили подготовку... Но если мы не сможем добиться хорошей сделки, нам придется выйти из ЕС без неё», — отмечается в заявлении главы ведомства Саджида Джавида, опубликованном на сайте министерства.

По его словам, выделение дополнительных средств даст Британии уверенность в готовности выйти из ЕС без сделки.

«Финансирование ускорит подготовку по вопросам, касающимся границы, поддержит бизнес и обеспечит поставки самых необходимых лекарств», — говорится в документе.

Ожидается, что средства будут выделяться поэтапно: £1,1 млрд предоставят сразу, ещё £1 млрд будет направлено администрациям при необходимости.

Ранее министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что брексит состоится 31 октября даже без сделки.

При этом премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что брексит со сделкой станет возможен только, если ЕС сам пойдёт на компромисс.

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