Министр по брекситу заявил, что Британия выйдет из ЕС даже без сделки
«Мы хотим заключения сделки, однако точно покинем ЕС 31 октября, с ней или без неё», — написал Баркли на своей странице в социальной сети Twitter.
Spoke to Michel Barnier today and made our position clear: We want a deal but are leaving the EU on October 31 with or without one.— Steve Barclay MP (@SteveBarclay) 30 июля 2019 г.
Он также отметил, что сделал это заявление в ходе разговора с главным переговорщиком ЕС по брекситу Мишелем Барнье.
«Я чётко сформулировал нашу позицию», — подчеркнул он.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для того чтобы избежать жёсткого брексита, ЕС должен идти на компромисс.