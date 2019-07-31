Министр по брекситу заявил, что Британия выйдет из ЕС даже без сделки

Министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что его страна точно покинет ЕС 31 октября, даже без сделки.

«Мы хотим заключения сделки, однако точно покинем ЕС 31 октября, с ней или без неё», — написал Баркли на своей странице в социальной сети Twitter.

Spoke to Michel Barnier today and made our position clear: We want a deal but are leaving the EU on October 31 with or without one. — Steve Barclay MP (@SteveBarclay) 30 июля 2019 г.

Он также отметил, что сделал это заявление в ходе разговора с главным переговорщиком ЕС по брекситу Мишелем Барнье.

«Я чётко сформулировал нашу позицию», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для того чтобы избежать жёсткого брексита, ЕС должен идти на компромисс.