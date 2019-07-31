Министр по брекситу заявил, что Британия выйдет из ЕС даже без сделки

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Министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что его страна точно покинет ЕС 31 октября, даже без сделки.

«Мы хотим заключения сделки, однако точно покинем ЕС 31 октября, с ней или без неё», — написал Баркли на своей странице в социальной сети Twitter. 

Он также отметил, что сделал это заявление в ходе разговора с главным переговорщиком ЕС по брекситу Мишелем Барнье. 

«Я чётко сформулировал нашу позицию», — подчеркнул он. 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для того чтобы избежать жёсткого брексита, ЕС должен идти на компромисс.

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