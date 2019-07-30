Джонсон: ЕС должен идти на компромисс, чтобы избежать жёсткого брексита

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что избежать жёсткого брексита можно лишь в том случае, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты.
Джонсон: ЕС должен идти на компромисс, чтобы избежать жёсткого брексита
  • Reuters

«Если они не могут пойти на компромисс, если они действительно не могут этого сделать, то тогда, несомненно, мы должны быть готовы к выходу без сделки», — приводит слова Джонсона ТАСС.

Он отметил, что инициатива зависит от решения ЕС. 

Ранее лидер Шотландии Никола Стёрджен заявила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается жёсткой позиции по брекситу без заключения соглашения с ЕС, что «чрезвычайно опасно» для Шотландии и для всей Великобритании.

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