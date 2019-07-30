Глава Шотландии оценила ситуацию с брекситом
Об этом сообщает Sky News.
По словам Стёрджен, в настоящий момент «нет ясности относительно того, как Джонсон планирует заключить сделку с Европейским союзом», поэтому, по её мнению, новый премьер преследует «опасный» план брексита без заключения сделки с Евросоюзом.
Ранее Стёрджен предостерегла Джонсона от брексита без сделки.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.