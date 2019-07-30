Глава Шотландии оценила ситуацию с брекситом

Лидер Шотландии Никола Стёрджен считает, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон придерживается жёсткой позиции по брекситу без заключения соглашения с ЕС, что «чрезвычайно опасно» для Шотландии и для всей Великобритании.

Об этом сообщает Sky News.

По словам Стёрджен, в настоящий момент «нет ясности относительно того, как Джонсон планирует заключить сделку с Европейским союзом», поэтому, по её мнению, новый премьер преследует «опасный» план брексита без заключения сделки с Евросоюзом.

Ранее Стёрджен предостерегла Джонсона от брексита без сделки.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны.