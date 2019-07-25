СМИ: В ЕС отвергли требование Джонсона о новой сделке по брекситу

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В Европейском союзе назвали недопустимыми требования премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по заключению нового соглашения о выходе Лондона из ЕС. Об этом информирует Sky News со ссылкой на письмо главного переговорщика ЕС по брекситу Мишеля Барнье.
СМИ: В ЕС отвергли требование Джонсона о новой сделке по брекситу
  • Reuters

В письме к дипломатам 27 стран ЕС Барнье заявил, что предложение Джонсона, касающееся Северной Ирландии, отклонено, так как является «неприемлемым».

Также он назвал заявления Джонсона «воинственными», обвинив его в попытке «оказать давление на единство 27 стран ЕС».

«Вариант без сделки никогда не станет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям», — указано в письме.

Ранее Джонсон пообещал добиться нового соглашения по брекситу.

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