СМИ: В ЕС отвергли требование Джонсона о новой сделке по брекситу
- Reuters
В письме к дипломатам 27 стран ЕС Барнье заявил, что предложение Джонсона, касающееся Северной Ирландии, отклонено, так как является «неприемлемым».
Также он назвал заявления Джонсона «воинственными», обвинив его в попытке «оказать давление на единство 27 стран ЕС».
«Вариант без сделки никогда не станет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям», — указано в письме.
Ранее Джонсон пообещал добиться нового соглашения по брекситу.