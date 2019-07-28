В Британии заявили, что Лондон должен быть готов к брекситу без сделки

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Майкл Гоув, координатор подготовительной работы британского правительства по реализации «жёсткого» брексита, в интервью The Sunday Times заявил, что Лондон должен быть готов к выходу из ЕС без соглашения.
В Британии заявили, что Лондон должен быть готов к брекситу без сделки
  • Reuters

При этом он напомнил, что премьер-министр королевства Борис Джонсон намерен реализовать данную инициативу в срок — 31 октября 2019 года.

По словам Гоува, кабмин исходит из предположения, что в договорённости по брекситу, достигнутые экс-премьером Терезой Мэй и Брюсселем, не удастся внести какие-либо изменения.

Ранее министр финансов Великобритании Саджид Джавид сообщил, что до выхода страны из состава Европейского союза, который «несомненно произойдёт», осталось 95 дней.

Кроме того, чиновник дал распоряжение сотрудникам возглавляемого им ведомства ускорить подготовку к брекситу без сделки.

В свою очередь, зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Nation News прокомментировал избрание Джонсона на пост британского премьера.

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