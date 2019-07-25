В ЕК отказываются возобновлять переговоры по договору о брексите

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Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева заявила, что в ЕС не намерены возобновлять переговоры по договору о брексите.
В ЕК отказываются возобновлять переговоры по договору о брексите
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом в ЕК отреагировали на слова нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее пообещал гражданам добиться нового соглашения с Евросоюзом по поводу брексита.

«Мы следили за выступлением премьера Джонсона, но я не стану комментировать каждый пункт его выступления. Мы, конечно, с удовольствием подтвердим позицию ЕС, которая не изменилась... Мы не станем возобновлять переговоры по соглашению», — сказала она.

Ранее Джонсон пообещал заключить новое соглашение о выходе страны из Европейского союза, а также создать новое партнёрство со странами ЕС.

В марте кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по ситуации с брекситом.

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